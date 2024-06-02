Связано с Беларусью. Стало известно, что произошло в финале Лиги чемпионов, и из-за чего задержали матч. Видео

Финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией", который прошел накануне на легендарном "Уэмбли" в Лондоне был прерван из-за болельщиков, выбежавших на поле. Один из них пробежался в футболке с надписью "Mellstroy".

Как оказалось, акцию финансировал белорусский треш-стример Андрей Mellstroy Бурим. За то, что его фанаты выбежали поле в футболке с его логотипом, он пообещал 350 000 евро каждому.

В итоге один фанат устроил пробежку по полю, пока его не догнали стюарды.

Другой устроил совместную фотосессию с Винисиусом Жуниором, чем вызвал молчаливое недоумение главного тренера "Боруссии" Эдина Терзича.

Еще один поклонник стримера повторил празднование в стиле Криштиану Роналду перед Ферланом Менди.

Андрей Бурим получил популярность в 2020 году, когда на одном из своих стримов избил девушку.28 мая Mellstroy объявили в розыск в России.

Перед матчем сообщалось, что на "Уэмбли" усилили меры безопасности: на стадионе было задействовано более 2500 стюардов — больше, чем когда-либо работало на этой лондонской арене.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня мадридский "Реал" победил дортмундскую "Боруссию" и в 15-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, что является рекордом турнира. Поединок на лондонском "Уэмбли" завершился со счетом 2:0.

Благодаря этому результату донецкий "Шахтер" официально получил прямую путевку в Лигу чемпионов 24/25 и во время жеребьевки будет во второй корзине.

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