Свитолина перевернула матч и победила 2-ю ракетку мира из Москвы в четвертьфинале супертурнире в Риме. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) в четвертьфинале WTA 1000 в Риме обыграла уроженку Москвы Елена Рыбакину (№2 WTA), которая с 2018 года выступает под флагом Казахстана. Поединок на итальянском грунтовом турнире с призовым фондом 7 228 080 евро завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Старт партии полностью остался за Рыбакиной, которая сразу же взяла чужую подачу и быстро повела 2:0. Свитолина с самого начала столкнулась с постоянным давлением на второй мяч и серией брейк-пойнтов, не сумев удержать ни одного из первых двух геймов на своей подаче.

При счёте 0:3 украинка смогла впервые стабилизировать игру и взять гейм на своей подаче, сократив отставание до 1:3. Однако перелом не произошёл: Рыбакина продолжила агрессивный приём и вновь нарастила преимущество за счёт брейка.

Дальнейшие геймы прошли в схожем ключе: Свитолина периодически доходила до равенства и даже имела шансы зацепиться за подачу соперницы, но в решающие моменты Рыбакина выдерживала давление. При 2:5 украинская теннисистка вновь уступила подачу, завершив сет.

Во второй партии инициатива сместилась: Свитолина стала лучше держать розыгрыши и уменьшила количество ошибок на своей подаче. Начало осталось равным, с обменом геймами без устойчивого преимущества одной из сторон.

Ключевой перелом произошёл ближе к середине сета, когда Свитолина сумела реализовать брейк и выйти вперёд 3:2. После этого она удержала подачу в напряжённых геймах с несколькими брейк-пойнтами у соперницы и сохранила минимальный перевес.

Рыбакина отвечала давлением на приёме, но украинка стала лучше проходить затяжные розыгрыши и стабилизировала первую подачу в концовке. При счёте 5:4 Свитолина уверенно подала на сет, сравняв матч.

Третья партия стала настоящей игрой нервов, где увереннее себя проявила наша соотечественница. Элина сразу повела 3:0, лишь затем дав оппонентке небольшой шанс отыграться.

Ведя 4:1 Свитолина начала допускать ошибки, чем сразу воспользовалась соперница, сократив отставание. Дальше каждая из теннисисток взяли свои подачи, что в итоге и привело украинку к победе.

В полуфинале Элина сыграет с лучшей теннисисткой Польши Игой Швентек (WTA №3), которая обыграла американку Джессику Пегулу (WTA №5). Начало 14 мая не ранее 21:30 по киевскому времени (после завершения вечернего матча мужского разряда, который стартует в 20:00).

