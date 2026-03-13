Свитолина обыграла 2-ю ракетку мира и вышла в полуфинал супертурнира в США, обойдя лучшую теннисистку РФ в мировом рейтинге

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 миллионов долларов. Наша соотечественница была сильнее второй ракетки планеты Иги Швентек из Польши – 6:2, 4:6, 6:4.

Соперницы провели на корте чуть более двух часов. За это время Свитолина пять раз подала навылет, реализовала пять из 11 брейкпоинтов, выиграла 40 из 55 мячей на первой подаче, а также допустила пять двойных ошибок.

В битве за выход в решающий матч турнира украинка поспорит с уроженкой Москвы, которая представляет Казахстан, Еленой Рыбакиной. Соперницы встречались друг с другом шесть раз, добыв по три победы.

Свитолина продолжает свое успешное выступление в 2026 году. Украинская теннисистка на четырех турнирах из пяти доходила минимум до полуфиналов. Благодаря этому в мировом рейтинге Элина поднялась с 13-го место на девятое и обошла первую ракетку России Мирру Андрееву.

