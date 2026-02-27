'Моя миссия – побеждать их': Свитолина жестко высказалась о россиянках

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина назвала особенными матчи против представительниц России во время войны РФ против нашей страны. Девятая ракетка мира подчеркнула, что выходит на такие поединки с дополнительной мотивацией, а победы в таких встречах записала в свою миссию.

Об этом Свитолина рассказала в интервью 24 каналу. 30-летняя одесситка также отметила, что именно спортсмены на сегодняшний день должны делать больше всего для того, чтобы в мире не забывали о продолжении украинцами борьбы против российский агрессии и ее планов по захвату нашей страны.

"У нас сейчас спорт на много лет отброшен назад – это очень печально. Но такое впечатление, что мир не достаточно понимает это. Спортсмены – это те люди, которые могут напоминать своими результатами и своим голосом об Украине в мире. Матчи с россиянками? Для меня это мотивация – подниматься еще выше в рейтинге и играть лучше, чтобы побеждать их. Это личный вызов. Во время войны играть против них и побеждать их – моя миссия на корте", – сказала Свитолина.

В нынешнем сезоне наша теннисистка обыграла двух россиянок – Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии.

