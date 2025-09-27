Супертяж выиграл бой за 5 секунд 'самым невероятным нокаутом в истории бокса'. Видео

Курьезом завершился бой в Мюнхене между представителем Косова Шкелькима Адемая (10-3, 9 КО) и турком Сельчуком Тезером (6-4, 6 КО). Поединок продлился не больше пяти секунд.

Видео дня

После того, как рефери дал старт, 34-летний косовар легким движением руки коснулся лба соперника. 35-летний боец из Турции после этого как подкошенный упал на канвас и отказался продолжать схватку.

В соцсетях этот момент с иронией уже успели окрестить самым невероятным в истории бокса, а видео стало вирусным в сети.

