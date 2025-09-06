Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом в первом же раунде. Видео

Украинский боксёр Александр Грицев (11-0, 7 КО) провёл зрелищный поединок на благотворительном вечере профессионального бокса в развлекательном комплексе "Акула-Мама" в Шептицком (Львовская область). Уже в первом раунде он отправил чеха Вацлава Пейшара (25-21, 20 КО) в нокаут, подтвердив статус одного из самых перспективных бойцов страны.

26-летний львовянин владеет титулом WBC Francophone и продолжает непобедимую серию — теперь его рекорд составляет 11-0, из них 7 побед нокаутом.

Он также является мастером спорта Украины международного класса, обладателем Кубка Украины (2023) и серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы. В составе национальной сборной боксёр многократно становился победителем и призёром украинских чемпионатов.

Благодаря агрессивной манере ведения боя и нокаутирующей мощи Грицев уже закрепился в топ-10 мирового рейтинга WBC в своей категории. Эксперты отмечают, что его выступления подтверждают потенциал украинца стать претендентом на большие титулы в ближайшее время.

