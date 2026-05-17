Супертяж, который грозил Усику, уничтожил соперника за три раунда. Видео

Хорватский супертяж Филип Хргович (20-1, 15 КО) досрочно победил британца Дэвида Аллена (25-9-2, 20 КО) в главном поединке вечера бокса в английском Донкастере. Бой завершился уже в третьем раунде после вмешательства угла Аллена.

С первых секунд Хргович захватил инициативу и начал разбивать соперника сериями ударов. Уже в стартовом раунде хорват несколько раз прижал британца к канатам и регулярно попадал, тогда как Аллен отвечал редкими размашистыми атаками, которые в основном проходили мимо цели.

Во втором раунде преимущество Хрговича стало еще более заметным. Хорват постоянно опережал соперника, контролировал дистанцию и наносил точные удары практически без ответа.

Развязка наступила в третьем раунде. После очередной затяжной атаки у канатов команда Аллена потребовала остановить поединок. Рефери зафиксировал победу Хрговича техническим нокаутом.

Для хорватского боксера этот успех стал 20-м в профессиональной карьере при одном поражении. Единственную неудачу Хргович потерпел в бою против Дэниэла Дюбуа. После поединка ранее сообщалось, что хорват готов уже в начале августа провести следующий бой против перспективного британца Мозеса Итаумы, если избежит травм.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле прошлого года Хргович разобрался с другим британцем – Джо Джойсом (16-4, 15 КО) в бою за вакантный титул WBO International в супертяжелом весе. Поединок в Манчестере прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился единогласным решением судей 97–93, 96–95 и 98–92.

Напомним, что именно Хргович должен был стать следующим соперником Усика после реванша украинца с Фьюри. Именно из-за хорватского боксера нашего соотечественника планировали лишить титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

В своем интервью Филип ранее заявлял, что побьет любого соперника, будь то Усик или Фьюри.

