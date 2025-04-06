Британский супертяж, которым пугали Усика, неожиданно проиграл в чемпионском бою. Видео

Британец Джо Джойс (16-4, 15 КО) не справился с хорватом Филипом Хрговичем (18-1, 14 КО) в бою за вакантный титул WBO International в супертяжелом весе. Поединок в Манчестере прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился единогласным решением судей 97–93, 96–95 и 98–92.

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С первых минут бой получился активным: Джойс начал за счёт джеба, но вскоре позволил сопернику навязать свою скорость и точность. Хргович, принявший бой на коротком уведомлении, не выглядел уставшим и хорошо отвечал в разменах.

Уже во втором раунде Джойс начал брать паузы, а к третьему перехватил инициативу, оставив на лице соперника глубокое рассечение.

Тем не менее, Хргович быстро адаптировался – в четвёртом раунде он умело контратаковал и не позволял британцу подойти близко.

Джойс делал ставку на давление и работу по корпусу, но к седьмому раунду оба заметно выдохлись. В восьмом раунде британец был активнее, однако снова провалил концовку. В девятом – зрелищный размен, в котором точнее оказался хорват.

Как сообщал OBOZ.UA, летом прошлого года Хргович потерпел первое поражение в карьере. На ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 31-летний хорват уступил техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Джойс в это же время сенсационно проиграл своему 40-летнему соотечественнику Дереку Чисоре (35-13, 23 КО). 10-раундовый поединок в Лондоне на О2 Арене завершился единогласным решением судей 97-92, 96-94, 96-94.

Отметим, что в своих интервью Джойс заявлял, что без проблем разберется с Усиком и заберет у него чемпионский пояс.

Усик и Джойс встречались в 2013 году в рамках полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB). Тогда победу одержал украинский боксер.

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