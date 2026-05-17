Рекорд. Стало известно, сколько заработала Свитолина за победу на супертурнире в Риме

Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме и получила рекордные призовые для женского одиночного разряда соревнований. За титул украинке выплатят 1 055 285 евро, что больше суммы, предусмотренной для чемпиона мужского турнира.

В финале Свитолина обыграла американку Коко Гофф со счетом 6:4, 6:7, 6:2. Матч продолжался три сета, а решающим стал пятый гейм заключительной партии, в котором украинка сделала брейк.

Победа принесла 31-летней теннисистке третий титул в Риме и 1000 рейтинговых очков. Ранее она выигрывала турнир в 2017 и 2018 годах. Гауфф получила – 549 335 евро и 650 очков.

По ходу соревнований Свитолина также победила Елену Рыбакину и Игу Швентек. В полуфинале украинка обыграла польскую теннисистку в трех сетах: 6:4, 2:6, 6:2.

Организаторы турнира сообщили, что чемпион мужского Masters в Риме заработает 1 007 165 евро. Таким образом, победительница женского турнира получила почти на 50 тысяч евро больше.

Кроме Элины в основной сетке в Италии также играли еще четыре украинские теннисистки.

Самой успешной стала Александра Олейникова, которая дошла до 1/16 финала, заработав 46 080 евро. Доход Ангелины Калининой, которая завершила выступления 1/32 финала составил 25 515 евро призовых. Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева вылетели в первом круге и получили по 15 815 евро.

