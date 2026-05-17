Кто был в составе нацжури Украины на Евровидении-2026: оценки возмутили зрителей
После финала Евровидения 2026 всети начали активно обсуждать состав национального жюри Украины и результаты его голосования. Часть зрителей возмутило решение украинских судей отдать высший балл Мальте.
Имена членов украинского нацжури объявил Тимур Мирошниченко в прямом эфире. Результаты голосования от Украины в финале озвучил солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.
Кто вошел в состав украинского жюри
В состав профессионального жюри Украины вошли:
- Victoria Niro – певица, видеоблогер и кавер-исполнительница;
- Клавдия Петровна – певица, автор песен и музыкант;
- Игорь Кириленко – музыкант, композитор, саунд-продюсер;
- Евгений Кот – хореограф;
- Валерий Харчишин – рок-музыкант, лидер рок-группы "Друга Ріка";
- Валентин Лещинский – участник группы Ziferblat;
- Анна Свиридова – украинская теле- и радиоведущая.
В этом году организаторы изменили правила формирования национальных жюри. Количество судей увеличили с пяти до семи. Кроме того, в состав разрешили включать не только музыкальных критиков или журналистов, но и преподавателей, режиссеров, хореографов и других представителей творческих профессий.
Также, по новым правилам, по меньшей мере двое членов жюри должны быть в возрасте от 18 до 25 лет. Организаторы объяснили это желанием лучше учитывать интересы молодой аудитории конкурса.
Кроме этого, члены жюри должны подписывать декларацию о беспристрастном голосовании и подтверждать, что не координируют свои действия между собой и не разглашают предпочтения в соцсетях.
Как проголосовало жюри и украинцы
Украинские судьи отдали наибольшее количество баллов Мальте. Представитель страны Айдан Кассар с двуязычной песней "Bella" получил 12 баллов. На втором месте оказался Израиль, который получил 10 баллов.
Однако результаты телеголосования украинцев существенно отличались от оценок жюри. Лучше всего украинцы оценили выступление Молдовы – 12 баллов. Еще 10 баллов украинцы отдали Румынии, а 8 Хорватии.
В десятку фаворитов украинского телеголосования также вошли Дания, Норвегия, Израиль, Болгария, Сербия, Финляндия и Чехия.
Напомним, представительница Украины Leléka (Виктория Лелека), среди прочего, получила самую высокую оценку. В целом наша страна получила 54 балла и заняла 15 место по версии национального жюри.
Также OBOZ.UA сообщал, за хрустальный микрофон соревновались артисты из 25 стран-участниц, однако желанную победу и шанс принимать музыкальное соревнование в следующем году получила представительница Болгарии
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!