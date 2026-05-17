Кто был в составе нацжури Украины на Евровидении-2026: оценки возмутили зрителей

После финала Евровидения 2026 всети начали активно обсуждать состав национального жюри Украины и результаты его голосования. Часть зрителей возмутило решение украинских судей отдать высший балл Мальте.

Имена членов украинского нацжури объявил Тимур Мирошниченко в прямом эфире. Результаты голосования от Украины в финале озвучил солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

Кто вошел в состав украинского жюри

В состав профессионального жюри Украины вошли:

Victoria Niro – певица, видеоблогер и кавер-исполнительница;

Клавдия Петровна – певица, автор песен и музыкант;

Игорь Кириленко – музыкант, композитор, саунд-продюсер;

Евгений Кот – хореограф;

Валерий Харчишин – рок-музыкант, лидер рок-группы "Друга Ріка";

Валентин Лещинский – участник группы Ziferblat;

Анна Свиридова – украинская теле- и радиоведущая.

В этом году организаторы изменили правила формирования национальных жюри. Количество судей увеличили с пяти до семи. Кроме того, в состав разрешили включать не только музыкальных критиков или журналистов, но и преподавателей, режиссеров, хореографов и других представителей творческих профессий.

Также, по новым правилам, по меньшей мере двое членов жюри должны быть в возрасте от 18 до 25 лет. Организаторы объяснили это желанием лучше учитывать интересы молодой аудитории конкурса.

Кроме этого, члены жюри должны подписывать декларацию о беспристрастном голосовании и подтверждать, что не координируют свои действия между собой и не разглашают предпочтения в соцсетях.

Как проголосовало жюри и украинцы

Украинские судьи отдали наибольшее количество баллов Мальте. Представитель страны Айдан Кассар с двуязычной песней "Bella" получил 12 баллов. На втором месте оказался Израиль, который получил 10 баллов.

Однако результаты телеголосования украинцев существенно отличались от оценок жюри. Лучше всего украинцы оценили выступление Молдовы – 12 баллов. Еще 10 баллов украинцы отдали Румынии, а 8 Хорватии.

В десятку фаворитов украинского телеголосования также вошли Дания, Норвегия, Израиль, Болгария, Сербия, Финляндия и Чехия.

Напомним, представительница Украины Leléka (Виктория Лелека), среди прочего, получила самую высокую оценку. В целом наша страна получила 54 балла и заняла 15 место по версии национального жюри.

