'Супергерой', 'Гений'. В России поражены тем, что сделал футболист сборной Украины в Лиге чемпионов

Успешная игра украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина вызвала бурную реакцию у российских болельщиков. Фанаты соседней страны не смогли пройти без внимание успех игрока сборной Украины в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Лунин – супергерой "Реала". Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!", - говорится в заголовке на sports.ru. Сама статья начинается такими словами: "Он много спасал и в основное время, и в дополнительное. А в серии пенальти стал главным героем".

То, как Андрей провел серию пенальти в матче против "Манчестер Сити" спровоцировало также множество комментариев от любителей футбола из РФ. Юзеры поражены способностями Лунина, отмечая превосходство украинца. Особенно россиян шокировала игра украинского футболиста во время удара Бернарду Силвы, когда Андрей остался стоять по центру и словил мяч.

"Однозначно лучший игрок сегодняшнего матча! Куртуа стоит беспокоится за своё место в основе при такой игре Лунина", "Как же он гениально переиграл Бернарду на пенках, умница", "Просто невероятно, то, что он сделал в той ситуации в серии, не представляю, как можно иметь такие нервы", "Просто представьте состояние Бернардо когда мяч летел по центру и вратарь просто стоял и ждал", - отмечают фанаты.

Россияне признаются, что будут болеть за украинскую сборную на Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" по пенальти (4:3) обыграл "Манчестер Сити". Андрей Лунин стал главной звездой поединка, отбив два 11-метровых ударов.

Стало известно, что первым делом сделал украинец после победы.

Позже было опубликовано видео реакции украинца на завершение дуэли, а теперь стали известны новые подробности того, что происходило в раздевалке "королевского клуба".

Комментируя успех Андрей признался, что он не представляет, как его партнеры сумели выдержать 120 минут игрового времени под сильнейшим прессингом соперника.

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