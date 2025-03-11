Едва не подрались между собой. На камеру попало, что сделали футболисты 'Динамо' сразу после матча с 'Зарей'. Видео

Футболисты киевского "Динамо" Владислав Ванат и Матвей Пономаренко едва не устроили потасовку после матча УПЛ с "Зарей". Напряженный момент попал на камеры сразу после финального свистка. Причиной конфликта, похоже, стала неудачная игра и потеря очков киевлянами.

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На видео было видно, как Владислав эмоционально что-то рассказывает партнеру по команде. Заметно, что Матвей не имел большого желания вникать в спич одноклубника, но Ванат заставил Пономаренко дослушать, а затем толкнул его в спину.

Болельщики в комментариях отметили. что подобное нервное поведение игроков может свидетельствовать о напряженной атмосфере в команде. "Динамо" потеряло важные очки в борьбе за высокие места в чемпионате, что, вероятно, привело к эмоциональному срыву.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта киевское "Динамо" провело очередной невыразительный матч в 2025 году. В рамках 21-го тура розыгрыша Премьер-лиги подопечные Александра Шовковского в номинально выездной встрече сыграли вничью с луганской "Зарей" – 2:2.

Отметим, что в этой встрече Пономаренко вышел со скамейки запасных и забил гол.

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