Странное поведение и угрозы: известный ведущий отреагировал на смерть Узелкова

Известный телеведущий Слава Демин остро отреагировал на смерть боксера Вячеслава Узелкова, который скончался 9 ноября в возрасте 45 лет. По словам журналиста, бывший спортсмен имел сложный характер и даже угрожал ему из-за интервью с экс-супругой атлета Мариной Боржемской.

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Об этом Демин откровенно написал в своем Telegram-канале, комментируя смерть экс-боксера, который на стал известным на телевидении благодаря шоу "Україна має талант", "Танцы со звездами", "Зважені та щасливі". Он выразил уверенность в том, что Узелков постоянно боролся с самим собой, считая внешний мир агрессивным по отношению к нему.

"Вячеслав был сложным. Мне не один человек рассказывал о его сложном характере и странном поведении. Он и обо мне писал неприятные вещи и откровенно угрожал лично после нашего интервью с его бывшей супругой. Но я никогда это не выносил вообще, потому что понимал, что это говорит не Вячеслав, а его раненая душа. Мне казалось, что он боролся сам с собой долгий период, считая весь мир против него", – отметил Демин.

Напомним, Узелков оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

После смерти Вячеслава его сын Роберт выложил небольшой пост в Instagram, прокомментировав случившееся. Также отреагировала на трагедию и бывшая жена Узелкова Марина Боржемская.

В свою очередь народная депутатка Марьяна Безуглая оставила циничный пост в Telegram. А ведущий Игорь Кондратюк вспомнил последний разговор с бывшим боксером.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны последние слова Вячеслава Узелкова в социальных сетях.

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