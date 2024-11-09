Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

Умер Вячеслав Узелков – одна из самых ярких фигур бокса, который оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

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Спортивные достижения и главные бои

Вячеслав Узелков начинал свою спортивную карьеру еще в начале 2000-х и сразу же показал себя талантливым и перспективным боксером. Он добился больших успехов на украинской и международной арене, запомнившись своим профессионализмом и силой.

27 февраля 2007 года в коллекции Вячеслава появился первый титул – по версии EBU-EE, который он завоевал в поединке против россиянина Артема Вычкина. 13 сентября 2007 года завоевал титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе, нокаутировав в 6-м раунде непобедимого испанского боксера Габриэля Кампильо (12-0).

В первой защите титула нокаутировал аргентинца Хулио Сезара Домингеза. В июне 2008 года Узелков нокаутировал непобедимого боксера из Словении Дениса Шимича (19-0).

После еще трех удачных поединков 23 июля 2010 в Лемуре (Калифорния) Узелков вышел на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с боксером из Казахстана Бейбутом Шуменовым.

В первом раунде Вячеслав послал казаха в нокдаун, но в последующих раундах был непохож на себя. После окончания 12 раундов единогласным решением судей победил Шуменов. Вячеслав впервые проиграл на профессиональном ринге.

За свою карьеру Вячеслав провел 34 профессиональных боя, из которых выиграл 30. Его мощный стиль и воля к победе сделали его одним из самых узнаваемых украинских боксеров своего времени.

Скандальный развод с Мариной Боржемской

В 2018 году разразился скандал, когда стало известно о разводе Узелкова с Мариной Боржемской, известным фитнес-тренером и телеведущей. Пара прожила вместе более 20 лет, и у них двое детей, сын Роберт и дочь Оливия. Однако развод оказался очень болезненным. Боржемская позже рассказывала в интервью, что отношения в браке начали портиться за несколько лет до развода.

Узелков не раз агрессивно высказывался в адрес Боржемской, обвиняя ее в разрушении отношений с матерью. В одном из постов в Instagram он объяснил, что в течение 20 лет, пока был женат на Марине, не общался с родным человеком, а после развода восстановил с ней связь и извинился

Публичные высказывания и взаимные претензии супругов привлекли внимание СМИ, превращая их развод в один из самых обсуждаемых скандалов в украинском шоу-бизнесе.

Участие в шоу "Зважені та щасливі" и "Одруження наосліп"

После развода Узелков продолжил свою деятельность как тренер, приняв участие в шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ. Он выступал в роли тренера команд, помогая участникам бороться с лишним весом. Его подопечный сбросил рекордное количество лишнего веса (в процентном отношении), сделав Вячеслава одним из самых успешных наставника проекта.

На шоу "Одруження наосліп" Вячеслав Узелков пытался найти любовь после развода, участвуя в проекте с фитнес-тренером Юлией Чернецкой.

В финале боксер решил отказаться от обручальных колец и заявил, что до сих пор любит Марину.

Конфликт с сыном

Развод серьезно отразился на отношениях Узелкова с детьми. В последние годы его сын, Роберт, публично заявил, что не поддерживает связи с отцом и даже отрекся от него.

Этот конфликт стал настоящей личной драмой для Узелкова. Он признавался в интервью, что ему больно видеть, как ухудшаются отношения с собственными детьми.

Проблемы со здоровьем: инсульт и операция

В последние годы Вячеслав столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году стало известно, что он перенес инсульт. Узелкову пришлось пройти через долгий период реабилитации, чтобы восстановиться после этого удара.

Весной этого года Вячеславу диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. Его коллега, известный украинский боксер Вячеслав Сенченко, инициировал сбор средств для операции для товарища.

26 апреля Узелков сообщал о перенесенной операции на сердце, а впоследствии получении II группы инвалидности.

"Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первый был постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации. Затем палата. И осознание, понимание и возвращение памяти – где я", – написал Узелков у себя в Instagram.

В феврале 2024 года Узелкова уже оперировали в одной из столичных больниц. Боксер тогда отметил, что его спортивная карьера завершится в стенах больницы, на фоне которой боксер сделал селфи.

9 ноября Узелков умер на 46-м году жизни. Его история, включающая в себя и победы, и поражения, раскрыла всю силу характера, и сделала его уникальной личностью в украинском спорте.

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