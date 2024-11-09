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Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

Максим Иншаков
Спорт Oboz
5 минут
6,1 т.
Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

Умер Вячеслав Узелков – одна из самых ярких фигур бокса, который оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

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Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

Спортивные достижения и главные бои

Вячеслав Узелков начинал свою спортивную карьеру еще в начале 2000-х и сразу же показал себя талантливым и перспективным боксером. Он добился больших успехов на украинской и международной арене, запомнившись своим профессионализмом и силой.

instagram.com/uzelkov_official

27 февраля 2007 года в коллекции Вячеслава появился первый титул – по версии EBU-EE, который он завоевал в поединке против россиянина Артема Вычкина. 13 сентября 2007 года завоевал титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе, нокаутировав в 6-м раунде непобедимого испанского боксера Габриэля Кампильо (12-0).

В первой защите титула нокаутировал аргентинца Хулио Сезара Домингеза. В июне 2008 года Узелков нокаутировал непобедимого боксера из Словении Дениса Шимича (19-0).

После еще трех удачных поединков 23 июля 2010 в Лемуре (Калифорния) Узелков вышел на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с боксером из Казахстана Бейбутом Шуменовым.

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

В первом раунде Вячеслав послал казаха в нокдаун, но в последующих раундах был непохож на себя. После окончания 12 раундов единогласным решением судей победил Шуменов. Вячеслав впервые проиграл на профессиональном ринге.

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

За свою карьеру Вячеслав провел 34 профессиональных боя, из которых выиграл 30. Его мощный стиль и воля к победе сделали его одним из самых узнаваемых украинских боксеров своего времени.

Скандальный развод с Мариной Боржемской

В 2018 году разразился скандал, когда стало известно о разводе Узелкова с Мариной Боржемской, известным фитнес-тренером и телеведущей. Пара прожила вместе более 20 лет, и у них двое детей, сын Роберт и дочь Оливия. Однако развод оказался очень болезненным. Боржемская позже рассказывала в интервью, что отношения в браке начали портиться за несколько лет до развода.

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

Узелков не раз агрессивно высказывался в адрес Боржемской, обвиняя ее в разрушении отношений с матерью. В одном из постов в Instagram он объяснил, что в течение 20 лет, пока был женат на Марине, не общался с родным человеком, а после развода восстановил с ней связь и извинился

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

Публичные высказывания и взаимные претензии супругов привлекли внимание СМИ, превращая их развод в один из самых обсуждаемых скандалов в украинском шоу-бизнесе.

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

Участие в шоу "Зважені та щасливі" и "Одруження наосліп"

После развода Узелков продолжил свою деятельность как тренер, приняв участие в шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ. Он выступал в роли тренера команд, помогая участникам бороться с лишним весом. Его подопечный сбросил рекордное количество лишнего веса (в процентном отношении), сделав Вячеслава одним из самых успешных наставника проекта. 

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

На шоу "Одруження наосліп" Вячеслав Узелков пытался найти любовь после развода, участвуя в проекте с фитнес-тренером Юлией Чернецкой.

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

В финале боксер решил отказаться от обручальных колец и заявил, что до сих пор любит Марину.

Конфликт с сыном

Развод серьезно отразился на отношениях Узелкова с детьми. В последние годы его сын, Роберт, публично заявил, что не поддерживает связи с отцом и даже отрекся от него.

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

Этот конфликт стал настоящей личной драмой для Узелкова. Он признавался в интервью, что ему больно видеть, как ухудшаются отношения с собственными детьми.

Проблемы со здоровьем: инсульт и операция

В последние годы Вячеслав столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году стало известно, что он перенес инсульт. Узелкову пришлось пройти через долгий период реабилитации, чтобы восстановиться после этого удара.

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

Весной этого года Вячеславу диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. Его коллега, известный украинский боксер Вячеслав Сенченко, инициировал сбор средств для операции для товарища.

26 апреля Узелков сообщал о перенесенной операции на сердце, а впоследствии получении II группы инвалидности.

"Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первый был постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации. Затем палата. И осознание, понимание и возвращение памяти – где я", – написал Узелков у себя в Instagram.

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

В феврале 2024 года Узелкова уже оперировали в одной из столичных больниц. Боксер тогда отметил, что его спортивная карьера завершится в стенах больницы, на фоне которой боксер сделал селфи.

Громкие скандалы и большие победы: чем запомнился Вячеслав Узелков, который умер 9 ноября

9 ноября Узелков умер на 46-м году жизни. Его история, включающая в себя и победы, и поражения, раскрыла всю силу характера, и сделала его уникальной личностью в украинском спорте.

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