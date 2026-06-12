Стартует новый чемпионат Украины по баскетболу 3х3
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Департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил календарь чемпионата Украины по баскетболу 3х3 на летний сезон 2026 года.
Новый сезон будет состоять из шести отборочных этапов и финального тура, в котором определятся призеры чемпионата Украины.
Первый этап чемпионата примет Киев 13 и 1–4 июня. Далее туры пройдут в Житомире, Виннице, Луцке, Хмельницком и Ивано-Франковске. Две лучшие команды каждого этапа выйдут в финальный этап.
Финал чемпионата Украины запланирован на 29–––30 августа в Киеве.
Расписание этапов чемпионата Украины 3х3:
- 13-14 июня – 1-й тур, Киев
- 27-28 июня – 2-й тур, Житомир
- 11-12 июля – 3-й тур, Винница
- 25-26 июля – 4 тур, Луцк
- 8-9 августа – 5-й тур, Хмельницкий
- 15-16 августа – 6-й тур, Ивано-Франковск
- 29-30 августа – Финал, Киев
Лучшей командой летнего сезона по баскетболу 3х3 в Украине в прошлом году стала команда Slam City, которая в течение сезона уступила лишь в одном матче.
В финальном поединке Slam City одолела команду Старого Луцка со счетом 21:11. В матче за "бронзу" сильнее оказались баскетболисты ЗСО СумДу, которые обыграли Звягель со счетом 21:13.
MVP финального этапа 2025 года стал Лев Кошеватский, который вскоре в составе национальной сборной Украины начнет подготовку к квалификации на чемпионат Европы.
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