Стартует новый чемпионат Украины по баскетболу 3х3

Департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил календарь чемпионата Украины по баскетболу 3х3 на летний сезон 2026 года.

Видео дня

Новый сезон будет состоять из шести отборочных этапов и финального тура, в котором определятся призеры чемпионата Украины.

Первый этап чемпионата примет Киев 13 и 1–4 июня. Далее туры пройдут в Житомире, Виннице, Луцке, Хмельницком и Ивано-Франковске. Две лучшие команды каждого этапа выйдут в финальный этап.

Финал чемпионата Украины запланирован на 29–––30 августа в Киеве.

Расписание этапов чемпионата Украины 3х3:

13-14 июня – 1-й тур, Киев

27-28 июня – 2-й тур, Житомир

11-12 июля – 3-й тур, Винница

25-26 июля – 4 тур, Луцк

8-9 августа – 5-й тур, Хмельницкий

15-16 августа – 6-й тур, Ивано-Франковск

29-30 августа – Финал, Киев

Лучшей командой летнего сезона по баскетболу 3х3 в Украине в прошлом году стала команда Slam City, которая в течение сезона уступила лишь в одном матче.

В финальном поединке Slam City одолела команду Старого Луцка со счетом 21:11. В матче за "бронзу" сильнее оказались баскетболисты ЗСО СумДу, которые обыграли Звягель со счетом 21:13.

MVP финального этапа 2025 года стал Лев Кошеватский, который вскоре в составе национальной сборной Украины начнет подготовку к квалификации на чемпионат Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!