Стартовая гонка чемпионата Европы по биатлону завершилась уникальным результатом

Индивидуальной гонкой у мужчин на 20 километров в словацком Брезно-Осрбле стартовал чемпионат Европы по биатлону. Первый же день соревнований принес уникальные результаты – все шесть спортсменов из Норвегии финишировали в первой семерки, причем пяти из них расположились в топ-5.

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Победителем стал Вебьерн Сорум, который был точен на всех четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 51 минуту и 32,7 секунды. Почти на 70 секунд он опередил соотечественника Йохан-Олава Ботна, которому в борьбе за "золото" помешали два промаха на первой же лежке.

Третьим пришел Мартин Улдаль, который должен был побороться за "серебро", но досадно не закрыл одну мишень на последнем огневом рубеже. За ними финишную черту пересекли Мартин Невланд и Исак Фрей.

Украинские биатлонисты не показали высоких результатов. Лучшим из них стал Антон Дудченко, который завершил гонку на 12-м месте с отставанием от победителя в 3 минуты и 54 секунды. При этом самый опытный в нашей команде – Артем Прима – не вышел на старт гонки.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Норвегии по биатлону впервые в истории Кубка мира выставила сразу семерых биатлонистов на масстарт.

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