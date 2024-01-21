Впервые в истории! На Кубке мира по биатлону сложилась уникальная ситуация

Сборная Норвегии по биатлону впервые в истории выставила сразу семерых биатлонистов на масстарт Кубка мира по биатлону, сообщает "Суспильне". Это уникальное событие случилось на шестом этапе сезона в итальянском Антхольце/Антерсельве.

Видео дня

В гонке одновременно приняли участие Иоханнес Бе, Иоханнес Дале, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен, Эндре Стремсгейм, Штурла Легрейд и Вебйорн Соэрум.

Согласно регламенту Норвегия может выставить на каждый этап Кубка мира шесть биатлонистов. Однако по новым правилам норвежцы получили дополнительное место - его получил победитель прошлого сезона Кубка IBU Эндре Стремсгейм.

На все последующие этапы квота составляет шесть мест, однако на масстарте в Антхольце скандинавы заявили семерых участников — благодаря успешным выступлениям в этом сезоне. В гонке принял участие в том числе и Вебйорн Соэрум, который идет 20-м в общем зачете Кубка мира.

Победу в масстарте одержал Кристиансен, вторым стал Дале-Скьевдаль. В топ-6 в общей сложности финишировали пять норвежцев, вне топ-10 гонку завершили лишь Стремсгейм (11-й) и Легрейд (18-й).

Украина была представлена Артемом Примой. Наш соотечественник выступил неудачно, заняв последнее место.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!