Старт 'Динамо' в УПЛ. Где смотреть первый матч чемпионата Украины для киевлян

Киевское "Динамо", которое успешно стартовало в Лиге чемпионов, обыграв дважды со счетом 3:0 соперников с Мальты, начинает защиту титула в национальном первенстве. Команда Александра Шовковского в первом туре Премьер-лиги сыграет на выезде с "Вересом" из Ривне, который в минувшем сезоне занял девятое место в турнирной таблице.

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Встреча состоится в субботу, 2 августа, на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Стартовый свисток арбитра Виктора Матяша прозвучит в 15:30.

Как и в минувшем сезоне клубы-участники чемпионата передали свои телевизионные права в единый пул УПЛ ТВ. Именно этот канал проведет прямой эфир из Ужгорода. Трансляция будет доступна также на видеосервисе Megogo.

Отметим, что за всю историю "Динамо" и "Верес" провели восемь матчей, в которых команда из Ривне сумели лишь однажды сыграть вничью и забила всего два гола.

Фаворитами поединка считаются киевляне. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех "Вереса" достигают уровня 8,50.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" узнало соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а искусственный интеллект дал прогноз на результаты противостояния.

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