'Станет последним днем его карьеры': у Усика сделали категоричный прогноз на бой Джошуа

Американский блогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) не имеет никаких шансов в поединке против бывшего двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Уровень мастерства соперников по бою, который состоится 19 декабря в американском Майями, просто несопоставим, что приведет к уверенной победе британца.

Такое категоричное мнение в интервью World Boxing News выразил украинский специалист Сергей Лапин. Директор команды нашего суперчемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО) добавил, что поражение от Джошуа будет означать для Пола завершение боксерской карьеры.

"Джейк Пол лучше всех продает себя, поэтому все хотят с ним подраться. К тому же, у него большой контракт с Netflix. Но реальность проста: 19 декабря станет последним днем его боксерской карьеры. Разрыв в мастерстве слишком велик. У него нет шансов", – сказал Лапин-младший.

Отметим, что бой Пола и Джошуа пройдет в формате восьми раундов и станет главным событием вечера в США, а также уже стал одним из самых обсуждаемых в нынешнем году.

Ранее Джошуа впервые опубликовал снимки из зала Усика с подготовки к поединку против Пола. Энтони свой последний бой провел в сентябре 2024 года, когда сенсационно проиграл Даниелю Дюбуа (22-3, 21 КО).

