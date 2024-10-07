Стало точно известно, почему Ярмоленко не поехал в сборную Украины

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября). Футболист, который через две недели отметит 35-летие, вновь получил травму четырехглавой мышцы бедра, что вывело его из игры.

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Об этом информирует официальный сайт "Динамо". Ярмоленко получил повреждение в матче Премьер-лиги с "Кривбассом", из-за чего был заменен на 62-й минуте. Таким образом, Андрей не сыграет в составе "сине-желтых". Это уже девятая потеря тренерского штаба Сергея Реброва перед ближайшими матчами.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбык ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия").

Как сообщал OBOZ.UA, бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал о ситуации с Андреем Ярмоленко в национальной команде.

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