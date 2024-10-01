'По меньшей мере неприятно'. Гливинский рассказал, что происходит в сборной Украины по футболу

Бывший пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский намекнул о не очень дружественных отношениях между главным тренером национальной команды Сергеем Рербовым и лидером сборной Андреем Ярмоленко. Динамовец, который не травмирован, не получил вызов на матчи Лиги наций против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября), узнав об этом из интернета.

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"Это, по меньшей мере, неприятно: такие игроки, как многолетний лидер и капитан сборной Украины, заслуживают услышать о решении наставника лично. Очень многое Андрей сделал для Сборной, чтобы не узнавать о резервном списке из интернета", - написал экс-пресс-секретарь у себя в Facebook.

С учетом того, что эта ситуация вызвала общественный резонанс, Гливинский решил высказать свое видение того, что происходит в "желто-синей" команде.

"Я считаю, что Ярмоленко нужен сборной. Предыдущие матчи показали, что молодые игроки, которым доверили роль лидеров, не ведут команду вперед - им не хватает умения и харизмы Да, сейчас Андрею уже не хватает физической выносливости и скорость уже не такая, как когда-то, но когда Ярмола выходит на поле, всегда есть вероятность того, что он создаст голевой шанс", - считает Гливинский.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поддержал решение Сергея Реброва не включать капитана "Динамо" в основную заявку.

Напомним, что Украина неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

После двух поражений в сентябре тренер команды Сергей Ребров ответил на вопрос о своей отставке. По этому поводу выступил и президент УАФ Андрей Шевченко.

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