Стало известно сколько тысяч долларов заработали Костюк и Свитолина на US Open

Вторая ракетка Украины Марта Костюк стала самой высокооплачиваемой украинской теннисисткой по итогам выступления на US Open-2026. В общей сложности представители Украины заработали на турнире более 2 млн долларов, включая призовые за выступления в основной сетке и квалификации.

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Костюк получила 480 тысяч долларов за выход в 1/8 финала одиночного разряда. Еще 25 тысяч украинка заработала в парном турнире, где выступала вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Таким образом, ее общий заработок составил 505 тысяч долларов.

Элина Свитолина завершила выступление в одиночной сетке в третьем круге и получила за этот результат 290 тысяч долларов. Кроме того, она вместе с Гаэлем Монфисом дошла до полуфинала микста, за что пара получила 250 тысяч долларов. Общая сумма призовых Свитолиной составила 540 тысяч долларов.

Юлия Стародубцева заработала 307,5 тысячи долларов. 290 тысяч ей начислили за выход в третий круг одиночного турнира, еще 17,5 тысячи она получила за выступление в парном разряде.

Александра Олейникова завершила одиночный турнир во втором круге и получила 190 тысяч долларов. В парном разряде она дошла до первого круга, что принесло еще 17,5 тысячи. В сумме Олейникова заработала 207,5 тысячи долларов.

Ангелина Калинина получила 140 тысяч долларов за участие в первом круге одиночного разряда. В парном турнире украинка дошла до третьего круга и заработала еще 40 тысяч. Ее общий призовой составил 180 тысяч долларов.

Дарья Снигур заработала 157,5 тысячи долларов. 140 тысяч она получила за выступление в первом круге одиночного разряда и еще 17,5 тысячи за участие в первом круге парного турнира.

Даяна Ястремская выступала только в одиночном разряде. Она завершила борьбу в первом круге и получила 140 тысяч долларов.

Еще три представителя Украины заработали призовые в квалификации. Вероника Подрез и Виталий Сачко получили по 48 тысяч долларов за выход во второй круг квалификационного турнира, а Анастасия Соболева заработала 32 тысячи долларов за участие в первом круге квалификации.

Теннисистка Призовые Элина Свитолина $540 тыс. Марта Костюк $505 тыс. Юлия Стародубцева $307,5 тыс. Александра Олейникова $207,5 тыс. Ангелина Калинина $180 тыс. Дарья Снигур $157,5 тыс. Даяна Ястремская $140 тыс.

Все суммы указаны до вычета налогов. В 2026 году общий призовой фонд US Open составил 108 млн долларов, а выплата за первый круг одиночного разряда достигла 140 тысяч долларов.

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