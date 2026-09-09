УкраїнськаУКР
русскийРУС

Стало известно сколько тысяч долларов заработали Костюк и Свитолина на US Open

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
237
Обе украинские теннисистки выступали в нескольких разрядах на турнире в Нью-Йорке
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Вторая ракетка Украины Марта Костюк стала самой высокооплачиваемой украинской теннисисткой по итогам выступления на US Open-2026. В общей сложности представители Украины заработали на турнире более 2 млн долларов, включая призовые за выступления в основной сетке и квалификации.

Марта Костюк

Костюк получила 480 тысяч долларов за выход в 1/8 финала одиночного разряда. Еще 25 тысяч украинка заработала в парном турнире, где выступала вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Таким образом, ее общий заработок составил 505 тысяч долларов.

Элина Свитолина

Элина Свитолина завершила выступление в одиночной сетке в третьем круге и получила за этот результат 290 тысяч долларов. Кроме того, она вместе с Гаэлем Монфисом дошла до полуфинала микста, за что пара получила 250 тысяч долларов. Общая сумма призовых Свитолиной составила 540 тысяч долларов.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Юлия Стародубцева заработала 307,5 тысячи долларов. 290 тысяч ей начислили за выход в третий круг одиночного турнира, еще 17,5 тысячи она получила за выступление в парном разряде.

Александра Олейникова завершила одиночный турнир во втором круге и получила 190 тысяч долларов. В парном разряде она дошла до первого круга, что принесло еще 17,5 тысячи. В сумме Олейникова заработала 207,5 тысячи долларов.

Александра Олейникова (справа)

Ангелина Калинина получила 140 тысяч долларов за участие в первом круге одиночного разряда. В парном турнире украинка дошла до третьего круга и заработала еще 40 тысяч. Ее общий призовой составил 180 тысяч долларов.

Дарья Снигур заработала 157,5 тысячи долларов. 140 тысяч она получила за выступление в первом круге одиночного разряда и еще 17,5 тысячи за участие в первом круге парного турнира.

Даяна Ястремская выступала только в одиночном разряде. Она завершила борьбу в первом круге и получила 140 тысяч долларов.

Даяна Ястремская

Еще три представителя Украины заработали призовые в квалификации. Вероника Подрез и Виталий Сачко получили по 48 тысяч долларов за выход во второй круг квалификационного турнира, а Анастасия Соболева заработала 32 тысячи долларов за участие в первом круге квалификации.

Таблица призовых US Open
Теннисистка Призовые
Элина Свитолина $540 тыс.
Марта Костюк $505 тыс.
Юлия Стародубцева $307,5 тыс.
Александра Олейникова $207,5 тыс.
Ангелина Калинина $180 тыс.
Дарья Снигур $157,5 тыс.
Даяна Ястремская $140 тыс.
Марта Костюк

Все суммы указаны до вычета налогов. В 2026 году общий призовой фонд US Open составил 108 млн долларов, а выплата за первый круг одиночного разряда достигла 140 тысяч долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

СШАUS OpenМарта КостюкЭлина Свитолина
Редакционная политика