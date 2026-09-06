Костюк перевернула игру, ушла с пяти матчболов, но проиграла на US Open. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№11 WTA) не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, проиграв лучшей теннисистке Чехии Линде Носковой (№6 WTA). 24-летняя киевлянка уступила в первом сете и была в двух розыгрышах от поражения во второй партии, но переломить ход встречи не смогла: 5:7, 7:5, 6:4.

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Поединок 1/8 финала начался с большого количества брейков. Теннисистки поочередно брали подачу друг друга, а ключевой отрезок пришелся на концовку партии. При счете 5:5 Носкова сделала брейк, после чего реализовала второй сетбол на своей подаче и выиграла сет со счетом 7:5.

Во второй партии чешка вновь захватила инициативу. После брейка в седьмом гейме Носкова повела 5:3 и получила возможность завершить матч на приеме. В десятом гейме Костюк отыграла два матчбола подряд при счете 15:40 и 30:40, сохранила подачу, а затем сумела сделать обратный брейк.

После спасения матча украинка полностью перехватила контроль над игрой. Она сравняла счет, вышла вперед 6:5 и в следующем гейме оформила еще один брейк, завершив сет со счетом 7:5. Заключительные розыгрыши партии полностью вывели из себя чешскую спортсменку. Она психовала, а перед третьим сетом ушла в раздевалку.

В заключительном сете украинская спортсменка не смогла развить свой успех. Носкова явно сделала выводы, сконцентрировалась и точным и мощными ударами довела игру до победы.

При этом в решающем розыгрыше Марта была близка, чтобы снова отыграться, но 6-й матчболл стал решающим.

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