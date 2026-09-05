Знаменитая украинская теннисистка отказалась выступать на US Open и снялась с турнира

Вторая ракетка Украины Марта Костюк отказалась выступать в парном разряде US Open 2026 и снялась перед матчем второго круга. Украинская теннисистка продолжит выступление в Нью-Йорке в одиночной сетке, где уже вышла в 1/8 финала.

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Марта вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в первом раунде обыграли Панну Удварди и Лауру Пигосси со счетом 6:3, 6:4. Во втором круге они должны были встретиться с восьмыми сеяными Элизе Мертенс и Дианой Шнайдер.

Официальная причина снятия украинско-румынского дуэта пока не сообщается.

В одиночном разряде Костюк ранее победила Екатерину Александрову со счетом 6:3, 6:2 и

вышла в четвертый круг турнира. В 1/8 финала она сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Матч Костюк и Носковой запланирован на 6 сентября. На Уимблдоне-2026 именно Носкова обыграла украинку в полуфинале. В случае победы над Носковой, Костюк может выйти на победительницу пары, где лидером посева в этой четверти является Джессика Пегула.

Ранее Костюк также отказалась от участия в смешанном парном разряде US Open.

Элина Свитолина завершила выступления в США в одиночном разряде, уступив в упорном трехсетовом матче "нейтральной" Анне Калинской. Александра Олейникова и Дарья Снигур также покинули турнир на ранних стадиях турнира.

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