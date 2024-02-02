Стало известно, когда теперь состоится бой Усик – Фьюри

Противостояние Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) после травмы британского боксера теперь планируется провести нынешним летом. Рабочей даты после срыва планов по организации боя 17 февраля пока нет, однако стороны рассматривают вариант перенести его на июнь.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал журналист ESPN Сальвадор Родригес. В команде Тайсона именно первый месяц лета назвали приоритетной датой, так как до этого времени британец должен залечить рассечение и подготовиться к суперфайту.

Фьюри получил травму во время спарринга. Боксер сначала извинился за срыв боя. "Я могу только извиниться перед всеми, кто пострадал, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков, а также наших друзей в Королевстве Саудовская Аравия", – прокомментировал Фьюри. Он также показал фото травмы.

Позже британский чемпион уже обратился к фанатам с насмешками над украинцем: "Я могу сказать: у Усика были реально серьезные проблемы, ведь я нахожусь в фантастической форме".

В команде нашего соотечественника спокойно отреагировали на новость о травме соперника. Промоутер Александр Красюк уже назвал приоритетный вариант на для организации поединка 17 февраля.

Как сообщали OBOZ.UA, СМИ опубликовали видео момента, в котором Тайсон Фьюри получил рассечение во время спарринга перед боем с Александром Усиком. Украинцу бросил вызов небитый супертяж.

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