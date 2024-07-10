Стало известно, где будет играть сборная Украины по футболу

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) определился с местом проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций. В конце июня OBOZ.UA сообщал, что первый поединок этого турнира Албании, "сине-желтые" проведут на стадионе epet Arena в Праге. Остальные поединки подопечные Реброва также сыграют в Польше.

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Расписание домашних матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25:

1-й тур: Украина - Албания (7 сентября) - Прага, Чехия

Украина - Албания (7 сентября) - Прага, Чехия 3-й тур: Украина – Грузия (11 октября) – Познань, Польша

Украина – Грузия (11 октября) – Познань, Польша 4-й тур: Украина - Чехия (14 октября) - Вроцлав, Польша

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу на Евро-2024 стала первой командой в истории турнира, которая заняла последнее место в квартете, набрав четыре очка.

Теперь "сине-желтых" ждет выступление в дивизионе В Лиги наций. Соперниками футболистов из Украины станут три других участника Евро-2024 – дебютант и главная сенсация турнира Грузия, которая вышла в плей-оф турнира, крепкая Албания и вицечемпион континента-96 Чехия.

Отметим, что Лига наций станет одной из возможностей квалифицироваться на чемпионат мира-2026. Поэтому ее результаты очень важны для украинцев. Соперников по отбору к мундиалю в США, Канаде и Мексике "сине-желтые" узнаю в декабре.

10 июля на исполкоме УАФ было принято решение, что главный тренер украинской сборной Сергей Ребров продолжит работу с национальной командой, несмотря на неудачное выступление "сине-желтых" на чемпионате Европы-2024 в Германии. Работа 50-летнего специалиста была оценена позитивно и теперь перед ним стоят новые задачи – в частности, попадание на ЧМ-2026.

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