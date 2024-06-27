Следующий матч сборной Украины по футболу: стало известно где, когда, и с кем

Сборная Украины по футболу свой следующий матч сыграет в столице Чехии, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ). В 1-м туре Лиги наций в группе В1 подопечные Сергея Реброва встретятся с Албанией.

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Поединок состоится на пражском стадионе "Epet Arena". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

На этой арене в октябре 2023 "желто-синие" обыграли Северную Македонию (2:0) в квалификации на Евро-2024. Тогда Александр Караваев отметился фантастическим ударом на последних секундах.

Напомним, что сборная Украины по футболу, как и в прошлом сезона, выступит в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва по группе 1 будут Чехия, Албания и Грузия.

Групповой турнир будет традиционно сыгран в два круга. Лучшие команды в своих квартетах Дивизиона B поднимутся в Дивизион А. Худшие вылетят в Дивизион С.

Вторая позиция в группе дает право стыковых матчей за повышение в лиге. Сборные, которые заняли итоговую третью строчку будут сражаться с одним из представителям низшего дивизиона за право остаться на прежнем уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, в третьем туре Евро-2024 сборная Украины не смогла обыграть Бельгию. Поединок на "Штутгарт Арене" в Германии завершился со счетом 0:0.

В параллельном матче в группе Е Румыния и Словакия также победителя не выявили (1:1). В итоге Украина осталась на 4-м месте и завершила выступления на турнире.

Украина стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая не смогла выйти из группы с четырьмя очками.

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