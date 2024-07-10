'Не оправдала надежд': стало известно, будет ли уволен Ребров из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров продолжит работу с национальной командой, несмотря на неудачное выступление "сине-желтых" на чемпионате Европы-2024 в Германии. Работа 50-летнего специалиста была оценена позитивно и теперь перед ним стоят новые задачи – в частности, попадание на ЧМ-2026.

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Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко, по итогам заседания исполкома организации, говорится на ее официальном сайте. Легендарный нападающий отметил, что на Евро-2024 сборная набрала наибольшее количество очков в истории выступлений на континентальных первенствах.

"На самом чемпионате сборная не оправдала надежд и не вышла из группы. Основной причиной стал провальный первый матч, в котором мы уступили сборной Румынии. К сожалению, в следующих матчах исправит, ь ситуацию не удалось, хотя команда Сергея Реброва и смогла набрать четыре очка - это самый большой результат за все время выступлений сборной Украины в финальных турнирах Евро. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. В целом исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил полное доверие и поддержку тренерскому штабу Сергея Реброва", – подчеркнул Шевченко.

Отметим, что накануне в СМИ появилась информация о том, что в тренерском штабе Сергея Реброва должен появиться итальянец.

Как сообщал OBOZ.UA, УАФ провело консультации с бразильским легионером донецкого "Шахтера" Педриньо относительно возможности его выступлений за сборную Украины.

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