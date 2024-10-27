Стало известно, что в 'Реале' сказали Лунину после четырех пропущенных голов от 'Барселоны'

Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поддержал украинского вратаря Андрея Лунина после того, как тот пропустил 4 гола от "Барселоны" в центральном матче тура в Ла Лиге. Футболист сборной Украины заменял травмированного Куртуа.

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Бельгиец после поединка подошел в раздевалке к нашему соотечественнику, подчеркнув, что на протяжении 90 минут защита не смогла его прикрыть.

"Ты не виноват в пропущенных голах. Их всех невозможно было отбить", – заявил Куртуа, пытаясь утешить Андрей после разгромного поражения.

"Важно, чтобы Лунин не падал духом, так как ему предстоит продолжить защищать ворота "Реала" в следующих играх. Этот тяжелый матч не должен сказаться на его форме", – пишут обозреватели defensacentral.com.

Неделю назад перед игрой с "Боруссией" в Лиге чемпионов Куртуа сказал несколько слов об Андрее.

"Он великолепный вратарь, и это помогает мне становиться лучше. У нас отличные отношения, но я должен показать, что лучше его. Я стараюсь помогать ему, как и он мне. Конечно, мне хочется помочь ему и Франу, давая советы", – отметил Тибо.

Лунин сыграл важную роль в матчах против "Лилля" и "Вильярреала", показав отличные результаты. Его будущее было неопределенным летом, но в итоге он продлил контракт с "Реалом" до 2030 года.

Лунин оказался важным игроком для команды, особенно в начале сезона, когда Куртуа выбыл. Он внес решающий вклад в Лиге чемпионов прошлого сезона, в частности, отразив два пенальти в серии против "Манчестер Сити" в четвертьфинале.

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