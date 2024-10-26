2 мяча за 2 минуты. 'Реал' поставил в ворота украинца и пропустил от 'Барселоны' 4 гола. Видео

Мадридский "Реал" потерпел разгромное поражение от каталонской "Барселоны" в 11-м туре чемпионата Испании по футболу. Поединок на столичном стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 0:4.

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После травмы основного голкипера королевского клуба Тибо Куртуа место в воротах "Реала" занял украинец Андрей Лунин, но 25-летний футболист сборной Украины не смог спасти свою команду.

В первом тайме "Барселона" играла с очень высокой линией защита и это сработало. Мбаппе попал в 6 из 8 офсайдов из всех, что были в первом тайме. В один из таких офсайдов француз смог даже забить гол, но его, логично, не засчитали.

На 16-й минуте Ямаль выходил на свидание с Луниным, но пробил по-пижонски. Это не составило проблем для украинца.

Все ключевые события случились во втором тайме. С 54 по 56 минуту Роберт Левандовский наказал "Реал" и Лунина за провал в обороне.

Спустя 10 минут поляк мог оформлять хет-трик, но не попал в пустые ворота.

Разгромный счет на 77- й минуте оформил Ямаль, а под занавес встречи Рафинья поставил точку в унижении "Реала".

После этой победы лидирующая "Барса" отрывается от "Реала" на шесть очков.

"Реал Мадрид" – "Барселона" 0:4 (0:0, 0:4)

Голы: 0:1 – 54 Левандовски, 0:2 – 56 Левандовски, 0:3 – 77 Ямаль, 0:4 – 84 Рафинья.

Реал Мадрид – Лунин, Менди (Фран Гарсия, 86), Рюдигер, Милитао, Васкес, Камавинга (Браим Диас, 77), Тчуамени (Модрич, 63), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Барселона – Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри (Гави, 87), Касадо (Ольмо, 65), Лопес (де Йонг, 46), Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Предупреждения: Касадо (44), Кунде (69), Мартинес (75), Винисиус Жуниор (80), Пенья (82), Милитао (87), Гави (90).

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