Вторая за месяц: главный конкурент Лунина в 'Реале' перед матчем с 'Барселоной' получил новую травму

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил новый шанс проявить себя в составе мадридского "Реала". Главный конкурент нашего соотечественника бельгиец Тибо Куртуа получил вторую за последний месяц травму и, вероятно, вылетит из игры на некоторое время.

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Об этом информирует официальный сайт мадридского суперклуба. Куртуа получил травму приводящей мышцы левой ноги. Именно это повреждение было диагностировано у него в конце сентября, из-за чего основной голкипер "Реала" пропустил две с половиной недели, а Лунин выходил в двух матчах команды. Кроме того, на старте минувшего сезона бельгиец получил разрыв крестообразных связок левого же колена.

Важно отметить, что "королевский клуб" в субботу, 26 октября, ожидает главный матч осенней части сезона: поединок против наиболее принципиального соперника – каталонской "Барселоны".

Накануне в Лиге чемпионов "Реал" совершил эпичный камбэк в матче с дортмундской "Боруссией", добыв победу 5:2. Куртуа получил в составе мадридцев третью лучшую оценку от статистических порталов. Кроме того, бельгиец накануне поединка против немецкой команды высказался о своем отношении к Лунину.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин отметился фантастическим двойным сейвом в матче Лиги чемпионов с французским "Лиллем".

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