Стало известно, что будет с Усиком, если он в четвертый раз станет абсолютным чемпионом мира по боксу

Александр Усик (24-0, 15 КО) может войти в историю как величайший боксер всех времён, обогнав даже Мохаммеда Али. Для этого ему достаточно в четвёртый раз стать абсолютным чемпионом мира.

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Известный украинский тяжеловес Виктор Выхрист (15-1, 9 КО) уверен, что Усик в реванше с Дюбуа превзошёл все ожидания и выглядел так, будто на ринге были профессор и новичок. По его словам, у британца не было никакого чёткого плана, а украинец доминировал во всём — в скорости, технике и ментальности.

Выхрист отметил, что Усик уверенно уходит в отрыв от всех конкурентов и на этом уровне способен продержаться ещё несколько лет.

"В случае очередного завоевания титула абсолютного чемпиона может стать №1 в истории мирового бокса. Ведь сейчас у него и прославленного Мухаммеда Али в активе по три таких титула", – цитирует Выхриста sport.ua.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик, в ночь на 20 июля на стадионе "Уэмбли", досрочно победил британца Даниеля Дюбуа, отправив того в нокаут в пятом раунде. Таким образом Саша стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе во второй раз, обновив свой идеальный рекорд до 24-0.

До этого Усик завоевал "абсолютку" в первом тяжелом весе.

Отметим, что Всемирная боксерская организация (WBO) с большой долей вероятности назначит Усику обязательную защиту после его победы над Дюбуа. Наш соотечественник будет вынужден подраться с новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 КО) или отказаться от пояса.

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