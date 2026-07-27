Стали известны подробности трансфера игрока сборной Украины, которого выгнали из итальянского клуба

Нападающий сборной Украины Артем Довбик продолжит карьеру в итальянской "Болонье". Наш соотечественник был взят "россоблю" в аренду из столичной "Ромы", где он не вписался в концепцию тренера Джанпьеро Гасперини, который вычеркнул форварда из своих планов.

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Эту информацию подтверждает журналист Лука Церчиони на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его данным "Болонья" заплатит за сделку пять миллионов евро с опцией выкупа за 20 млн. Также новый клуб Довбика будет платить зарплату игроку в полном объеме.

Уже 28 июля украинский футболист должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с новым клубом. В его услугах лично заинтересован новый наставник команды Доменико Тедеско.

Напомним, Довбик перешел в "Рому" летом 2024 года. За два сезона украинский нападающий провел за "волков" 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. В минувшем клубном сезоне наш футболист потерял место в основе, а также столкнулся с чередой травм.

Как сообщал OBOZ.UA, основной правый защитник сборной Украины Ефим Конопля на правах свободного агента стал игроком менхенгладбахской "Боруссии".

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