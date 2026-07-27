Итальянский тренер окончательно выгнал из клуба игрока сборной Украины: известна новая команда футболиста

Нападающий сборной Украины Артем Довбик продолжит карьеру в чемпионате Италии. Наш соотечественник стал лишним в римской "Роме", куда перебрался летом 2024 года, после того, как его вычеркнул из своих планов наставник "волков" Джанпьеро Гасперини

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщил журналист Филиппо Биафора. По его данным, новым клубом нашего соотечественника станет "Болонья", которая по итогам минувшего сезона стала восьмой в турнирной таблице Серии А. В услугах Довбика заинтересован лично новый наставник "россоблю" Доменико Тедеско.

Довбик уже провел телефонный разговор с итальянским специалистом, который с 2019 по 2021 работал в московском "Спартаке". Отметим, что из "Болоньи" в "Рому" за 35 миллионов евро и бонусы перейдет аргентинский форвард Сантьяго Кастро.

Напомним, за два сезона украинский нападающий провел за "волков" 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. В минувшем клубном сезоне наш футболист потерял место в основе, а также столкнулся с чередой травм.

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