Двукратный обладатель Кубка УЕФА купил у 'Шахтера' футболиста сборной Украины

Основной правый защитник сборной Украины Ефим Конопля продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. 26-летний футболист покинул донецкий "Шахтер" на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт с "Боруссией" из Менхенгладбаха, которая завершила минувший розыгрыш чемпионата страны на 12-м месте.

Видео дня

Об этом сообщает официальный сайт "Боруссии". Конопля поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до июня 2029 года. "Я с нетерпением жду, когда присоединюсь к "Боруссии". Это великий клуб с богатой историей и невероятными болельщиками. Я не могу описать, что я чувствую сейчас. Понадобится несколько дней, прежде чем все как следует осознаю. Но я точно с нетерпением жду того, чтобы насладиться своим временем в "Боруссии", – прокомментировал переход Конопля.

Конопля является воспитанником "Шахтера", за первую команду которого он провел 114 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 15 голевых передач. Он сыграл 15 матчей в Лиге чемпионов. Также футболист 27 раз надевал футболку сборной Украины.

Новый клуб украинца пять раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок УЕФА и один раз доходил до финала Кубка европейских чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который возглавит мадридский "Реал", нацелился на трансфер футболиста сборной Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!