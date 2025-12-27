Стали известны неожиданные детали загадочной смерти 27-летнего биатлониста-чемпиона из Норвегии

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен, который был найден мертвым в гостиничном номере на севере Италии в канун Рождества, использовал специальную тренировочную маску, настроенную на экстремальный уровень. Как пишет норвежская газета VG, установки девайса соответствовали нахождению человека примерно на высоте 7 километров над уровнем моря.

Видео дня

По данным нескольких источников, знакомых с ходом расследования, Баккен умер утром в отеле в Лаваце, расположенном на высоте около 1800 метров. Когда его обнаружили в номере, на нем была так называемая высотная маска, которая имитирует условия разреженного воздуха. Итальянская полиция изъяла устройство и другие предметы, находившиеся в комнате, для детального изучения.

Журналистам стало известно, что маска была выставлена на режим, соответствующий высоте около 7000 метров. Это означает, что воздух, который вдыхал спортсмен, содержал крайне малое количество кислорода. Использование подобных устройств применяется в тренировочном процессе для стимуляции выработки эритроцитов и повышения выносливости, однако такие уровни считаются экстремальными.

Адвокат семьи Баккена Бернт Хайберг из юридической фирмы Elden Advokatfirma AS в комментарии по электронной почте заявил, что пока рано делать выводы. По его словам, полиция Италии в рамках стандартной процедуры изъяла оборудование и проведет все необходимые экспертизы, после чего защита ознакомится с материалами дела и предварительным заключением судебно-медицинской экспертизы.

Причина смерти 27-летнего биатлониста до сих пор не установлена. В выходные была проведена аутопсия, результаты которой ожидаются в начале следующей недели. Расследование продолжается и, по имеющейся информации, пока не подтверждено, что именно Баккен самостоятельно выставил маску на такой уровень.

Также не доказано, что настройки устройства в момент обнаружения тела точно соответствовали тем, при которых спортсмен находился непосредственно перед смертью. Одна из альтернативных версий, которую рассматривают следователи, заключается в том, что параметры маски могли быть изменены уже после трагедии в хаотичной попытке оказать помощь.

Использование высотных масок и другого оборудования для имитации высоты не запрещено действующими правилами. При этом после трагедии Олимпийский комитет Норвегии рекомендовал воздержаться от применения подобных методов. Известно, что Норвежская федерация биатлона была осведомлена о том, что некоторые спортсмены приобретали оборудование для симуляции высоты.

Запрет на использование высотных домов, палаток и масок в норвежском спорте действовал с 2003 года и был отменен решением Идретстинга, генеральной ассамблеи норвежского спорта, в 2021 году.

Баккен — один из самых талантливых представителей норвежского биатлона своего поколения, победитель этапов Кубка мира в эстафетах и двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр, где в 2016 году завоевал "золото" в гонке преследования и одиночной смешанной эстафете.

На взрослом уровне он дебютировал в Кубке мира в сезоне 2020/2021, вошел в топ-3 общего зачета Кубка IBU и выиграл Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования, а уже в сезоне 2021/2022 регулярно боролся за высокие места на этапах Кубка мира, одерживал победы в эстафетах в составе сборной Норвегии, попадал в топ-5 личных гонок и закрепился как трехкратный победитель и призер чемпионатов Европы и этапов Кубка IBU.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!