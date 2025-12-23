Трехкратный чемпион Европы по биатлону умер загадочной смертью в 27 лет

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен скончался в возрасте 27 лет. Спортсмен был найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском Лаваце, о чем сообщил Норвежский союз биатлона.

В пресс-релизе федерации говорится, что информация о смерти Баккена была подтверждена итальянскими властями. Причина смерти на данный момент остается неизвестной.

Исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежского союза биатлона Эмилие Нордскар заявила, что федерация сотрудничает с итальянскими властями на месте происшествия. По ее словам, в настоящее время основные мысли организации направлены к семье спортсмена и всем его близким.

Сообщается, что спортсмены и родственники Баккена получат поддержку кризисной группы. Также во вторник вечером будет проведена открытая памятная церемония.

Сиверт Гутторм Баккен дебютировал на этапах Кубка мира в марте 2022 года и в том же году одержал свою единственную победу на этом уровне. В мае 2022 года он перенес воспаление сердечной мышцы, из-за чего надолго выбыл из спорта, однако в сезоне 2024/2025 вернулся к соревнованиям, успешно выступал в Кубке IBU и недавно показывал высокие результаты на этапах Кубка мира.

Баккен — один из самых талантливых представителей норвежского биатлона своего поколения, победитель этапов Кубка мира в эстафетах и двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр, где в 2016 году завоевал "золото" в гонке преследования и одиночной смешанной эстафете.

На взрослом уровне он дебютировал в Кубке мира в сезоне 2020/2021, вошел в топ-3 общего зачета Кубка IBU и выиграл Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования, а уже в сезоне 2021/2022 регулярно боролся за высокие места на этапах Кубка мира, одерживал победы в эстафетах в составе сборной Норвегии, попадал в топ-5 личных гонок и закрепился как трехкратный победитель и призер чемпионатов Европы и этапов Кубка IBU.

