Появились подробности загадочной смерти 27-летнего знаменитого норвежского биатлониста

Норвежский союз биатлона обнародовал новые детали гибели 27-летнего трехкратного чемпиона Европы по биатлону Сиверта Гутторма Баккена, тело которого было обнаружено в гостиничном номере в итальянском Лаваце. В организации подтвердили, что расследование продолжается и часть информации пока не подлежит разглашению.

В федерации сообщили, что в момент обнаружения норвежский биатлонист находился в специальной гипоксической маске. Такие девайсы используются для тренировок в условиях ограниченного снабжения кислородом, заставляя активнее работать сердце и легкие.

Обстоятельства приобретения и использования этой маски на данный момент не установлены, в ближайшие дни союз намерен получить дополнительную фактическую информацию по этому вопросу.

Также уточняется, что вскрытие Баккена будет проведено в Италии в период рождественских праздников. Норвежский союз биатлона продолжает сотрудничество с итальянской полицией, контакт между правоохранительными органами и родственниками спортсмена установлен.

В организации отметили, что спортсмены, которых затронула ситуация, находятся под наблюдением специалистов федерации и Олимпийского центра Норвегии, а отдельная кризисная группа оказывает поддержку семье погибшего.

В интересах следствия возможные причины смерти не комментируются. Установлением обстоятельств произошедшего и причины гибели занимаются полиция и судебно-медицинские службы, дополнительная информация будет предоставлена позднее.

