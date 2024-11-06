Украинец стал в ворота 'Реала' и пропустил три гола в сенсационном матче Лиги чемпионов. Видео

Мадридский "Реал" потерпел сенсационное поражение в 4-м туре Лиги чемпионов от "Милана". Поединок на легендарном "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:3.

Видео дня

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, вставший в ворота вместо травмированного Тибо Куртуа, провел на поле все 90 минут, но не смог спасти свою команду от трех точных ударов гостей.

Уже на 12-й минуте после точного удара Малика Тиау футболисту сборной Украины пришлось вынимать мяч из сетки.

Спустя 9 минут Винисус Жуниор пижонской "паненкой" сравнял счет.

До конца тайма "Милан" мог выйти вперед, но безупречно сыграл наш голкипер. Главный тренер итальянцев Паоло Фонсека требовал пенальти, за нарушение от украинца, но арбитры не усмотрели в этом моменте фола.

Перед перерывом игроки из Италии все таки забили второй мяч. "Выстрел" Рафаэль Леау Лунин отбил, но на добивании эффектно сыграл Альваро Морато.

Во втором тайме украинский вратарь спас "Реал" от 100-процентного третьего гола.

Во втором тайме защита "Реала" продолжала напоминать проходной гол и Тиджани Рейндерс сделал счет 1:3.

Под конец матча "Реал" смог сократить отставание, но после просмотра VAR рефери отменил гол.

Реал Мадрид Испания – Милан Италия 1:3 (1:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 12 Тиав, 1:1 – 23, пенальти Винисиус Жуниор, 1:2 – 39 Мората, 1:3 – 73 Рейндерс.

Реал Мадрид – Лунин, Менди (Фран Гарсия, 74), Рюдигер, Милитао, Васкес, Беллингем (Родриго, 74), Модрич (Себальос, 63), Тчуамени (Браим Диас, 46), Вальверде (Камавинга, 46), Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Милан – Меньян, Тео, Томори, Тиав, Эмерсон (Калабрия, 90+3), Рейндерс, Фофана, Муса (Павлович, 90+3), Пулишич (Лофтус-Чик, 70), Рафаэл Леау (Окафор, 78), Мората (Абрахам, 70).

Предупреждения: Мората (21), Камавинга (58), Милитао (68), Васкес (68), Винисиус Жуниор (71), Фофана (85).

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября Мадридский "Реал" с Луниным в воротах потерпел разгромное поражение от каталонской "Барселоны" в 11-м туре чемпионата Испании по футболу. Поединок на столичном стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 0:4.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!