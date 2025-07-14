Как вы знаете, старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа. Среди 16-ти клубов 35-го чемпионата – четыре дебютанта, которые в элитный дивизион попали из Первой лиги.

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"Эпицентр" и "Полтава" это право получили, став лучшими во втором эшелоне украинского клубного футбола. "Металлист 1925" и "Кудривка" были лучшими в переходных матчах с "Левым берегом" и "Ворсклой" соответственно. Впервые в истории чемпионата сразу два клуба потеряли свои места в элитном дивизионе, а старожил чемпионата, "Ворскла", впервые в своей истории покинула высшую лигу.

Вот они – 16 участников 35-го чемпионата Украины: "Динамо", "Александрия", "Шахтер", "Полесье", "Кривбасс", "Карпаты", "Заря", "Рух", "Верес", "Колос", "Оболонь", ЛНЗ, "Эпицентр", "Полтава", "Металлист 1925", "Кудривка".

"Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье" в июле стартуют в трёх популярных еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Из-за проклятой войны с рашистами "Шахтер" и "Заря" свои домашние матчи чемпионата вынуждены были проводить во Львове и Киеве, а "Ингулец", не достроив стадион в родном Петрово, играл в Александрии. К сожалению, такие же проблемы и у четырёх дебютантов.

Каменец-Подольский "Эпицентр" пока будет играть не в родном городе, а в Тернополе, "Полтава" – не в Полтавской области, а в Кропивницком. "Кудровка" также в дебютном для себя сезоне в УПЛ будет играть далеко от своего села в Черниговской области, а именно на поле столичной "Оболонь-Арены". Наконец, "Металлист 1925", вернувшийся в УПЛ, также не сможет пока свои игры проводить в родном Харькове – возможно, также будет играть в Киеве.

Много изменений произошло на тренерских мостиках в составах клубов во время непродолжительного антракта. "Обозреватель" информировал и будет вас информировать о всех изменениях.

После окончания каждого месяца чемпионата страны УПЛ специалисты, журналисты, болельщики определяли лучшего тренера и лучших игроков. Лучшим игроком мая, заключительного месяца чемпионата УПЛ, был назван опытный полузащитник "Карпат" Амбросий Чачо. Среди тренеров лучшим был назван Руслан Ротань, тренер серебряного призера – "Александрии".

Символическая сборная

Известный футбольный портал Transfermarkt наблюдает за нашим чемпионатом. Вот его символическая сборная УПЛ по итогам сезона-2024/2025.

Вратарь: Георгий Ермаков (Александрия).Защитники. Александр Мартынюк (Александрия), Тарас Михавко (Динамо), Мигель Кампуш (Александрия), Никита Кравченко+ (Александрия).Полузащитники. Артем Бондаренко (Шахтер), Иван Калюжный (Александрия), Николай Шапаренко (Динамо). Нападающие: Георгий Судаков (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо), Алексей Гуцуляк (Полесье).

В символическую сборную портала Transfermarkt вошли шесть игроков "Александрии", серебряного призера, три игрока "Динамо", чемпиона Украины, и два – "Шахтера", обладателя Кубка страны. Лучшим бомбардиром чемпионата второй раз подряд стал Владислав Ванат с 17 мячами. Главный тренер этой символической сборной - Руслан Ротань.

Браво, девушки!

Не удалось мужской сборной Украины повыситься в классе и перейти в элитный Дивизион А Лиги наций. То, что не удалось подопечным Сергея Реброва, сделали подопечные Владимира Петренко. Женская сборная Украины за тур до завершения турнира, выступая в дивизионе В, обеспечила себе право в сезоне-2025/2026 выступать в элитном Дивизионе А Лиги наций.

Начали туда свой путь наши футболистки победами над сборными Албании и Хорватии с одинаковым счетом 2:1. Затем – 1:0 и 1:1 – разошлись с главными конкурентками из сборной Чехии. Лишь обеспечив себе итоговое первое место после победы над Албанией (2:1), наши девчата позволили себе "дать слабинку" и уступили на выезде Хорватии (0:2).

В составе женской сборной Украины выступали представительницы таких клубов: "Ворсклы", "Металлиста 1925", "Колоса", "Систерс" (Одесса), турецкого "Фомгета", "Глазго Сити" (Шотландия), "Лилля" (Франция), "Мура Нона" (Словения) и "Олд Доминион" (США). Впереди у нашей женской сборной отборочные матчи ЧМ-2027, который пройдет в Бразилии. Успешной игры, девчата! Вы молодцы!