Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов выразил нелепое мнение о том, что представителей РФ массово не допустили к Олимппиаде-2026 из-за страха проигрыша. В фантазиях специалиста, ситуация поменяется после того, как в западных странах сменится власть.

Об этом Крикунов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт", повторив отборный кремлевские нарративы и штампы. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что россиян якобы особо боятся в определенных видах спорта.

"Одна медаль? У нас и народу-то на этой Олимпиаде не было. Это все политика. Они специально нас не пускают, потому что нас боятся. Они понимают, что мы серьёзно вклинимся, особенно в зимние виды спорта – лыжные гонки, биатлон. Думаю, на Западе поменяется власть, придут более разумные люди. Эти все уйдут и будет всё нормально. Тогда Россия вернётся на Олимпиаду", – сказал Крикунов.

Ранее кремлевские пропагандисты составили "имена русофобов" после того, как фигуристы из РФ провалились на Олимпиаде в Милане.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали "здоровую атмосферу" Олимпийских игр 2026 года в фигурном катании характерным видео без россиян.

