Соперница украинской борчихи на Олимпиаде-2024 потребовала отдать ей серебряную медаль

Индийская борчиха Винеш Пхогат подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием наградить ее серебряной медалью Олимпиады-2024. 29-летняя Пхогат вышла в финал Игр, однако перед решающей схваткой не уложилась в лимит веса (50 кг) и была дисквалифицирована. В 1/4 финала Винеш победила украинку Оксану Ливач (7:5).

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CAS отклонил обращение спортсменки и подтвердил ранее принятое решение Международной федерации борьбы (United World Wrestling), которая отстранила Пхогат от соревнований.

В итоге на ОИ-2024 серебро" в вольной борьбе в весе до 50 килограммов получила Юснейлис Гусман из Кубы, проигравшая Пхогат в полуфинальной схватке. В финале Гусман проиграла Саре Хильдебрант (США).

Глава Национального олимпийского комитета Индии (IOA) П.Т. Уша выразила разочарование и шок по поводу того, что Винеш Пхогат проиграла апелляцию по дисквалификации на Олимпийских играх в Париже.

"Отклоненный иск Винеш имеет серьезные последствия для нее в частности и спортивного сообщества в целом. Небольшое расхождение в 100 граммов и вытекающие из этого последствия оказывают глубокое влияние не только на карьеру нашей борчихи, но также поднимают серьезные вопросы о неоднозначных правилах и их интерпретации. IOA твердо уверена, что полная дисквалификация спортсмена за такое нарушение веса во второй из двух дней требует более глубокого рассмотрения", - говорится в заявлении, которое приводит Indiatoday.

Как сообщал OBOZ.UA, другая украинская борчиха Ирина Коляденко не смогла выиграть Олимпиаду-2024 в весовой категории до 62 килограмм. Наша трехкратная чемпионка Европы в финале уступила №2 мирового рейтинга Сакуре Мотоки из Японии 1:12, завоевав для Украины пятую серебряную награду на Играх в Париже.

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