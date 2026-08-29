"Шахтер" с 8 легионерами в старте со счетом 0:2 проиграл украинцам в УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Украины в Премьер-лиге, уступив житомирскому "Полесью" в матче 4-го тура УПЛ. Несмотря на присутствие восьми легионеров в стартовом составе, команда Арды Турана не смогла набрать очки во Львове.

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Встреча на стадионе "Арена Львов" завершилась победой гостей со счетом 2:0. Первый мяч на 31-й минуте забил Александр Назаренко после передачи Леандру Андраде.

После перерыва житомиряне закрепили преимущество: на 74-й минуте Александр Андриевский отличился после того, как Дмитрий Ризнык отразил его первый удар.

"Шахтер" сумел отправить мяч в ворота после розыгрыша углового, однако гол был отменен. После просмотра VAR арбитр Дмитрий Панчишин зафиксировал нарушение правил со стороны Марлона Гомеса против голкипера "Полесья" Олега Кудрика.

Перед началом встречи футболисты донецкой команды вышли на поле с подсолнухами в память о погибших защитниках Украины в Иловайской трагедии. Также "горняки" сыграли в специальной форме с шевроном "Донецку – 157 лет".

Впервые в сезоне "Шахтер" начал матч с тремя украинцами в стартовом составе: Дмитрием Ризныком, Валерием Бондарем и Виктором Очеретько. На 62-й минуте дебют в УПЛ в составе донецкого клуба провел 19-летний бразилец Габриэл Карвальо.

Для "Полесья" эта победа стала очередным успешным результатом в противостоянии с "Шахтером". За семь последних матчей между командами в чемпионате житомирский клуб проиграл лишь один раз.

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