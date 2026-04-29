Беларуская теннисистка Арина Соболенко сенсационно не смогла пробиться в полуфинал супертурнира в испанском Мадриде с призовым фондом 8,2 миллионов долларов. Первая ракетка планеты в трех напряженных партиях проиграла американке Хейли Баптист, которая занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге – 6:2, 2:6, 6:7.

Соперницы провели на корте ровно два с половиной часа. За это время Баптист 12 раз подала навылет, реализовала шесть из 14 брейкпоинтов, а также отыграла в третьей партии шесть матчболов – пять при счете 4:5 и один на тайбрейке. Также американка совершила 10 двойных ошибок.

В свою очередь Соболенко сделала пять эйсов, реализовала шесть из 17 брейкпоинтов и совершила четыре двойных ошибки. Для беларуски это поражение стало первым с января, когда она проиграла финал Открытого чемпионата Австралии Australian Open-2026. После этого на выиграла 15 матчей подряд.

На турнире в Мельбурне Соболенко оказалась в центре скандала после победы над лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале. Камеры зафиксировали момент, когда сразу после заключительного розыгрыша беларуская теннисистка произнесла матерное ругательство.

Отметим, что Соболенко имеет скандальную репутации. Она поддерживает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, а также замалчивает войну в Украине.

