Олимпийская чемпионка Светлана Журова пожаловалась на то, что снарядом был разрушен дом родителей трехкратного победителя Игр в лыжных гонках Александра Большунова. Депутатка Государственной думы назвала это "большой человеческой трагедией", не вспомнив о том, что это произошло именно из-за агрессии РФ в отношении Украины.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина отметила, что жители Брянской области, где проживают родители Большунова, который участвовал в Z-концерте в марте-2022, "находятся в непростой ситуации".

"К сожалению, с каждым домом в Брянской области это может произойти. Мы сопереживаем семье Большуновых, вообще всем жителям Курской, Брянской областей, которые находятся в непростой ситуации. Потеря родного и любимого дома – это большая человеческая трагедия для Большунова", – сказала Журова.

Ранее олимпийская чемпионка Йоанна Сундлинг выразила недовольство тренировками российских лыжников в Италии и участием Александра Большунова в марафоне Moonlight Classic.

Напомним, в феврале нынешнего года россиянин выиграл гонку в Сейзер Альме, которая стала для него первой международной за последние три года. После забега итальянец Лоренцо Бузин и шведка Малин Берьеше появились на награждении с флагом Украины. Поступок европейцев вызвал настоящий поток желчи у россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, участники Кубка мира по лыжным гонкам выступили против возвращения российских спортсменов в турнир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!