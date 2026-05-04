'Сначала лайкает посты про Путина': россиянку Андрееву высмеяли после поражения от Костюк

Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов высмеял россиянку Мирру Андрееву и ее поклонников после того, как представительница РФ проиграла Марте Костюк в финале супертурнира в Мадриде. Наш соотечественник поиздевался над агрессорами, которые принялись критиковать вторую ракетку нашей страны за поведение после поединка.

На своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, Долгополов напомнил, что Андреева поддерживает диктатора Владимира Путина. Киевлянин подчеркнул, что россияне ведут себя максимально лицемерно, требуя от Костюк уважения к представителям страны-агрессорки.

"Поздравляю Марту, вполне заслуженно. Сначала ее соперница лайкает посты про Путина, а потом ее фанаты делают вид, что она ведет себя достойно в речи, и при этом хейтят Марту", – написал Долгополов.

Напомним, Костюк обыграла Андрееву со счетом 6:3, 7:5 в финале турнира категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA). Благодаря этому она выиграла впечатляющий гонорар, а также впервые в карьере вошла в топ-15 мирового рейтинга.

После игры украинка исполнила эффектное сальто, а также довела российскую теннисистку до слез.

