В Украину пришло тепло: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В ближайшие дни в Украине будет преобладать теплая погода. В то же время в ряде регионов синоптики прогнозируют периодические дожди, особенно на юге и востоке страны.

Такой прогноз погоды на ближайшие дни обнародовали синоптики Укргидрометцентра. По данным специалистов, в большинстве областей будет преобладать малооблачная погода.

Погода 4 мая

В понедельник, 4 мая почти по всей территории Украины синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Только в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и в Крыму возможен дождь.

На западе днем термометры покажут от 22 до 26 градусов тепла, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют от +5 до +8 градусов ночью и от +22 до +25 днем.

Несколько холоднее будет в центральных областях: синоптики прогнозируют от +3 до +6 градусов ночью. Днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

На юге специалисты прогнозируют от +4 до +9 градусов ночью. Днем ожидается от 11 до 20 градусов тепла.

В восточных областях термометры покажут от +2 до +5 градусов ночью и от +17 до +19 днем.

Погода 5 мая

Вторник, 5 мая, по прогнозам синоптиков, будет малооблачным почти по всей территории Украины. Однако в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму возможны небольшие дожди.

Ночью в западных областях ожидается от +9 до +12 градусов. Днем воздух прогреется от +22 до +26 градусов.

На севере Украины днем воздух прогреется от +22 до +25 градусов, ночью ожидается от +9 до +12 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют от +6 до +11 градусов ночью и от +21 до +24 градусов.

На юге термометры покажут от +7 до +9 градусов ночью и от +19 до +22 днем.

В восточных областях ожидается от +5 до +9 ночью и от +14 до +18 днем.

Погода 6 мая

Среда, 6 мая для жителей большинства областей Украины пройдет солнечной и малооблачной. Только в Волынской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатских областях возможны кратковременные дожди.

На западе ожидается от 9 до 12 градусов тепла ночью и от +16 до +24 градусов днем.

В северных областях воздух днем прогреется от +22 до +25 градусов. Ночью ожидается от +9 до +12 градусов.

В центре ожидается от +22 до +25 градусов днем и от 7 до 12 градусов тепла ночью.

На юге синоптики прогнозируют от +7 до +9 градусов ночью и от +16 до +24 градусов ночью.

В восточных областях термометры покажут от +22 до +25 градусов днем и от +7 до +11 тепла днем.

Напомним, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

