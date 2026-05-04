'Увидели, против чего борется Россия': первая ракетка РФ отомстила украинке Костюк после поражения, настраивая болельщиков против Марты

Марта Костюк одержала самую крупную победу в своей карьере, выиграв титул на турнире WTA 1000 в Мадриде. Пожалуй, было вдвойне приятно, когда в финале в двух сетах оказалась повержена первая ракетка РФ Мирра Андреева – 6:3, 7:5. Но россиянка, которая не так давно получала награду из рук Путина, во время награждения подложила киевлянке свинью, пытаясь ударить по ее репутации в теннисном мире. А проплаченные боты и любители "русского мира" продолжили ее дело в социальных сетях.

Видео дня

Так, любительница кремлевского диктатора Андреева, безусловно, вполне осознанно, начала свою финальную речь с лести и похвалы в адрес Марты. Ведь она понимала, что украинка, которая не жмет роисянкам руки, не фотографируется с ними вместе и вообще не вступает ни в какой контакт, 100 процентов не вспомнит ее в победном спиче.

Мирра создала следующую сцену: мол, я вся такая справедливая и воспитанная, несмотря на игнорирование Марты, публично признаю ее силу и мастерство, а вот она не имеет никакого уважения к сопернице – ай-яй-яй, как же некрасиво она себя ведет, хотя спорт должен быть вне политики, объединять людей и еще много чего в стиле речей тех, кто не живет под постоянными обстрелами от четырех до 12 лет в зависимости от региона и не теряет родных из-за агрессии РФ.

И надо сказать, что некоторые из иностранных поклонников тенниса действительно купились на этот трюк, о чем свидетельствуют определенные комментарии в социальных сетях. Мол, в спорте нет места политике, "малая Мирра повела себя более зрело, чем Костюк". А еще большим сюрпризом стало удивление некоторых "фанатов", что украинка не жмет руку россиянке, ведь это происходит в течение четырех лет и настоящие болельщики должны были бы знать.

Также есть ощущение, что в социальных сетях кто-то специально развернул кампанию против Костюк, которая стремительно набирает обороты и поднимается строчками в мировом рейтинге, установив сейчас свой личный рекорд – 15 место. Ведь, например, под одним из совместных постов WTA и Mutua Madrid Open в Instagram сразу несколько комментариев сверху с критикой Марты принадлежат или представителям братской для россиян Сербии, или "пустым" аккаунтам, которые не имеют сообщений или фотографий.

Так, Биляна Радосавлевич написала следующее: "Юная Мирра – настоящая чемпионка, она продемонстрировала класс, великолепное спортивное мастерство и скромность. В отличие от этой девушки..." "Сначала научись уважать своего соперника", – подыграла ей Александра Йованович. При этом оба аккаунта закрыты.

В целом мнения критиков не отличались оригинальностью: "Мирра была настоящей чемпионкой; теннис – это спорт единства. Нельзя смешивать спорт с политикой" или "Война не имеет ничего общего со спортом!", или "Я очень восхищаюсь Миррой, она признала уровень своей соперницы и команды. Это демонстрирует ее зрелость как игрока и то, как она не политизирует спорт несвязанными вопросами, в отличие от другой игрока".

"Мирра поприветствовала и вспомнила Марту, что было знаком уважения, но Марта не вспомнила о ней, что было грубо. Спорт не должен зависеть от войны; национализм не приносит ничего хорошего. Спортсмены должны быть уважительными и вежливыми!", – считает госпожа Изабель, до которой пока не докатилась российская война, и она считает, что имеет право поучать жертв кремлевской агрессии.

Конечно, в очередной раз Россию сравнили с США и Израилем: "Почему вы не осуждаете ее неспортивное поведение, отказ пожать руку соперникам и публичное предоставление нежелательных советов другим игрокам отказаться от гражданства и сменить страну проживания? Почему американские и израильские игроки до сих пор имеют национальные флаги на табло, несмотря на то, что обе страны недавно начали войну против Ирана? WTA, прекрати свое лицемерие и сосредоточься на теннисе".

Но и у защитников Марты было, что ответить. А один из украинцев на фоне успехов наших беспилотников в утилизации врага даже пошутил: "Не волнуйся, Мадьяр вместо этого пришлет им рукопожатие".

Каким-то чудом повалили в комментарии и россияне, видимо, плохо им пока что блокируют доступ к социальным сетям: "Даже у паршивой собаки бывает свой день!". А у некоего Славы Чернова вообще хватило наглости оправдывать уничтожение нашей страны: "Я просто хочу, чтобы мир и все люди увидели истинное лицо украинцев и то, против чего борется Россия..."

А потом, словно по заказу, появилась череда "наездов" из-за того, что Костюк живет не в Украине, а в Монако, поэтому не имеет права "ныть о войне": "Почему она живет не в Украине, а в Монте-Карло?" "Она же жертвует выигранное Украине, не так ли?"

Хотя родители Марты все еще живут под Киевом и как только выпадает возможность, она наведывается домой, а также и имеет собственный фонд, который помогает развивать теннис в Украине. Но для кремлевских ботов или любителей "русского мира" – это неважно, ведь задача совсем другая...

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Костюк заставила лучшую теннисистку России слушать "Слава Украине!" В сети завирусился поступок Костюк после победы над Андреевой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!