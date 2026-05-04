Російськи регіони увійшли в стан тотального дефіциту. Разом зі зниженням прибутків і зростанням операцій оптимізації від великого бізнесу, місцеві бюджети залишились ізгоями.

Федеральний центр на минулому тижні розпочав роботу з порятунку регіонів, але всі заходи тхнули радянським формалізмом.

По-перше, регіонам запропонували дешеві казначейські кредити, щоб вони не звертались до банків. Але основна умова пропозиції – це користування коштами в рамках одного місяця, більшість же банківських кредитів місцевим урядам надані на строки від 1 року і більше. Тобто новацією Сілуанова скористається до 10% регіонів.

По-друге, сам путін запропонував регіонам відтермінувати виплати по кредитам з 2026 року на 2030 рік. Вивчення ж загальної картини показало, що "Мінфін рф зіпсував путінську ідею". Загальна заборгованість регіонів по бюджетним кредитам в рф складала 3,5 трлн рублів, але алгоритм списання так порізали, що списати могли тільки 100 млрд.

Спостереження за цією бюджетною панікою дає мені можливість залишити свій діагноз незмінним: Федеральний центр рф не знає, що робити з регіонами рф, які в геометричній прогресії генерують новий дефіцит та мають великі старі борги.

Поки Мінфін рф імітує бурхливу роботу, регіони рятують себе самі, намагаючись розпродати майно, яке належало місцевим урядам.

Якщо на позаминулому тижні нас порадувала Удмуртія, яка захотіла продати авіакомпанію зі старенькими літаками, то на минулому тижні на продаж була виставлена ціла "Дача Фаберже" – маєток, який колись належав царському ювеліру. Цей маєток знаходиться неподалік Петербургу, але перебуває у жахливому стані. Влада хоче, щоб покупець переробив дачу, яку колись називали "маленьким Ермітажем", на готель. Дачу виставили через державну фінустанову ДОМ.РФ всього за 47 млн рублів.

Непогано було б нашому СБУ викупити цю дачу та побудувати там готель, в підвалі якого збирати дрони. Звісно, це не Смольний (центр революції в рф), але така дачка сильно б спрощувала логістику атак на північні нафтові порти рф.

Якщо ж відійти від жартів, то з кожним новим оголошенням про аукціони з продажу муніципального майна або часток в великих компаніях стає зрозумілим, що тиск на місцеві бюджети в рф посилюється.