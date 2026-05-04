Подозреваемый в хищении десятков миллионов на стратегическом предприятии находится на свободе: OBOZ.UA выяснил, кто он и почему суд его отпустил

В середине апреля украинские правоохранители – и среди них с самым высоким рангом – сообщили о разоблачении и планах привлечь к ответственности ликвидатора государственной акционерной холдинговой компании "Киевский радиозавод". Имя подозреваемого не указывалось, однако отмечалось, что он за бесценок продал активы стратегического предприятия, чем нанес государству ущерб более чем на 60 млн грн.

OBOZ.UA выяснил, что этим ликвидатором является Вячеслав Менчак. Мы связались с ним и узнали, что несмотря на ожидания правоохранителей, суд не избрал ему меры пресечения – поскольку, по словам самого мужчины,"судья просто деклассировала прокурора". Поэтому он сейчас не просто на свободе, но и может свободно передвигаться.

В чем именно обвиняют Менчака, почему он считает, что дело против него заказали, а также как объясняет "недостачу" в 60 миллионов и почему не считает их убытками для государства – в материале OBOZ.UA.

Слово государства: ликвидатор "провернул" схему на 62 миллиона

История понеслась 16 апреля. Тогда генеральный прокурор Руслан Кравченко и ГУ Нацполиции в Киеве одновременно вышли в публичное пространство и сообщили, что подозреваемый в 2017 году "вместо обеспечения максимально возможного удовлетворения требований кредиторов... способствовал реализации активов предприятия по цене, которая существенно не соответствовала их реальной стоимости".

"Шесть объектов недвижимости, среди которых корпуса заводоуправления, караульные помещения и производственные здания, были проданы за 2,7 млн грн. В то же время их рыночная стоимость составляла более 62 млн грн", – рассказал Кравченко.

В полиции же добавили, что арбитражный управляющий, который тогда выполнял полномочия ликвидатора стратегического предприятия, "действуя в пользу частной фирмы", способствовал заключению договора по купле-продаже целостного имущественного комплекса за около 10 млн грн.

В целом же, подытожил генпрокурор, фактически имущество реализовали в 23 раза дешевле. А сама продажа осуществлялась "несмотря на законодательный запрет на приватизацию имущества предприятий космической отрасли".

В связи с этим Менчаку сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 УК Украины – злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия. По ней ему, среди прочего, "светит" 5-8 лет тюрьмы.

Слово ликвидатора: на свободе и считает, что с него требуют деньги

После объявления подозрения Менчаку должны были избрать меру пресечения. О чем сообщили и Кравченко, и Нацполиция. Однако, как рассказал нам сам ликвидатор, судья правоохранителям отказала. Поэтому он сейчас свободен и ничем не обременен.

"По подозрению, материалы банкротного дела они смотрели. А постановления кассационной инстанции, которая также рассматривала эти вопросы, приобщены не были. Поэтому судья просто деклассировала прокурора. В материалах, приобщенных к сообщению о подозрении, фактов риска и всего остального нет", – рассказал нам Менчак.

При этом он убеждает: выдвинутые против него обвинения – безосновательны. Поскольку, по словам Менчака:

все его решения "зафиксированы в материалах хозяйственного дела";

принимались они "публично и коллегиально".

"Собрание комитета кредиторов, протоколы, приказы, внесение, конкурс на отбор оценочной организации, рецензия этой оценки – внес все. Я перестраховывался", – утверждает Менчак.

Кроме того, отмечает арбитражный управляющий, все имущество продавалось на торгах. То есть, фиксированной цены на него не было. Сведения же об этих торгах, по его словам, размещены на сайте Минюста.

"Они говорят, что я злоупотреблял. А на самом деле это было принято комитетом кредиторов. А в него входили и Фонд госимущества, и Национальное космическое агентство", – уверяет он.

Так откуда же взялась недостача в более 62 млн грн? По словам Менчака, эту сумму правоохранители вывели, отняв от оценочной стоимости объекта ту, за которую он был продан.

"Но брать стартовую стоимость ликвидационной массы, приравнивать ее к результатам торгов и писать, что это умысел – ну я не знаю... Требования кредиторов – в том числе и Госрезерва, – я погасил процентов на 60", – рассказал Менчак.

В таком случае, для чего же тогда правоохранители вспомнили об этом деле? У Менчака есть 2 версии:

Вернуть завод в собственность государства.

"Но государство само его обанкротило. Есть процедура, введенная судом – и ее надо придерживаться", – отмечает Менчак.

Давление правоохранителей – или для получения с него денег, или для выполнения показателей.

Впрочем, признает Менчак, конкретного предложения откупиться он пока не получал. И каких-либо доказательств этого нет. Но думает, прежде всего, в эту сторону.

"Откровенно скажу: кроме как для набивания показателей, или, возможно, заработка, я реальных причин для этого не вижу. Но я буду защищаться", – утверждает Менчак.

Что имеет Менчак, которому приписывают растрату более 60 млн грн

Однако есть ли что забирать у Менчака? На самом деле, и да, и нет.

Последнюю свою декларацию он подавал в 2021 году – за 2020-й. В ней он отметил, что он и члены его семьи имеют:

Сразу 9 объектов недвижимости.

Среди них – 5 земельных участков, 2 нежилых помещения и 2 квартиры. Одну из которых – на 44,2 кв.м – он приобрел во все том же 2017 году за 962,476 тыс. грн. Право на нее он приобрел 7 февраля – когда официальный курс доллара составлял 27,26 грн. То есть тогда квартира арбитражному управляющему обошлась примерно в 35,3 тыс. долларов, что сейчас составляет 1,555 млн грн (на 29 апреля НБУ обновил курс доллара до 44,07 грн).

А 18 мая 2018 грн Менчак приобрел земельный участок на 875 кв.м за 1,04 млн грн. В долларах это тогда составляло 39,7 тысяч (курс – 26,19 грн). Что в пересчете на текущий курс равно 1,749 млн грн.

Еще одну квартиру – уже на 69,4 кв.м – Менчак приобрел в 2019 году. Заплатил он за нее тогда 1,478 млн грн, что в долларах составило примерно 56 тысяч (курс на дату приобретения права – 20 мая – составлял 26,37 грн). Сейчас это – почти 2,5 млн грн.

Автомобиль KIA SPORTAGE 2013 г.в.

Купил он его в том же 2013 году за 205,82 тыс. грн.

20 тыс. долларов наличных.

Однако что есть у Менчака сейчас? По данным системы YouControl, сейчас у него и связанных с ним лиц есть 8 объектов недвижимости. Среди них привлекает внимание дом на Киевщине, которым он начал владеть в 2007 году, но в декларации за 2020 год не указал.

Ездит же он все на том же KIA SPORTAGE 2013 года. А сын в 2020-м обзавелся собственным авто. Им стал CHEVROLET AVEO 2005 г.в.

Ранее же у Менчака был "ФОП", который занимался, собственно, нотариальной и другой юридической деятельностью. Но сейчас его деятельность прекращена.

Поэтому, если у Менчака и есть что забирать, то он это очень хорошо спрятал. Или же правоохранители пришли к нему, все же, не за деньгами.